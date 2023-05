Mobilità personale ATA provincia di Trento: domande entro il 22 maggio. Circolare Di

Su Vivoscuola, il portale della scuola del Trentino, è stata pubblicata la circolare con le indicazioni sulla presentazione domande di trasferimento volontario e di

mobilità professionale per l’anno scolastico 2023/2024.

Per l’anno scolastico 2023-24 è valido il CCDP, Contratto collettivo decentrato provinciale concernente i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche e

formative della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 4 maggio e che contiene anche la deroga al vincolo triennale nella sede di titolarità.

Le domande di trasferimento volontario vanno presentate presso le segreterie scolastiche o inviate tramite mail istituzionale ([email protected]) all’indirizzo pec dell’istituzione scolastica/formativa di titolarità del dipendente entro il 22 maggio 2023.

Sarà cura delle segreterie scolastiche/formative assumere a protocollo le domande e quindi trasmetterle al S166 – Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola.

Ogni domanda dovrà essere inviata singolarmente tramite il protocollo informatico (PiTre) entro il 24 maggio 2023.

Possono presentare domanda di trasferimento volontario per l’anno scolastico 2023/2024 il personale che è stato immesso in ruolo o trasferito prima dell’anno scolastico 2020/2021 (compreso) e che abbia pertanto ottemperato all’obbligo della permanenza per un triennio nella stessa istituzione scolastica.

In deroga al blocco triennale possono presentare domanda di trasferimento, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024, anche i dipendenti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 2 commi 4, 5, 6 e 7 e 8.

Scadenze

CIRCOLARE e modelli