Mobilità personale ATA 2024, più di 22mila i movimenti. Ecco i bollettini provinciali Di

Oggi 27 maggio il personale ATA che ha presentato domanda di trasferimento entro il 25 marzo ne conosce l’esito. Le domande di mobilità sono valide dall’anno scolastico 2024-25. Sui siti degli Uffici scolastici provinciali vengono pubblicati i bollettini dei trasferimenti.

I bollettini contengono l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della:

scuola di destinazione,

tipologia di posto richiesto,

punteggio complessivo,

eventuali precedenze.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono a darne comunicazione:

a) all’istituzione scolastica di provenienza;

b) all’istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

La comunicazione via e-mail

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione via e-mail all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.

Elenco bollettini

Abruzzo

Chieti e Pescara – Teramo – L’Aquila –

Basilicata

Matera – Potenza –

Calabria

Crotone – Vibo Valentia – Cosenza – Reggio Calabria – Catanzaro –

Campania

Benevento – Salerno – Avellino – Napoli – Caserta –

Emilia Romagna

Reggio Emilia – Rimini – Ferrara – Forlì Cesena – Ravenna – Parma – Bologna – Piacenza– Modena –

Friuli Venezia Giulia

Udine – Pordenone – Trieste – Gorizia –

Lazio

Rieti –Roma – Frosinone – Viterbo –

Liguria

La Spezia –Genova – Imperia – Savona –

Lombardia

Lodi – Lecco – Milano – Varese – Pavia – Monza e Brianza – Cremona –Sondrio – Como – Mantova – Bergamo – Brescia –

Marche

Ascoli Piceno –Pesaro e Urbino – Ancona –Macerata –

Molise

Campobasso – Isernia –

Piemonte

Asti – Alessandria – Torino – Vercelli – Novara – Cuneo – Biella –

Puglia

Taranto – Lecce – Bari e BAT – Foggia – Brindisi–

Sardegna

Sassari – Oristano – Nuoro – Cagliari –

Sicilia

Agrigento – Messina – Trapani – Palermo – Ragusa – Catania – Enna – Caltanissetta – Siracusa –

Toscana

Siena – Arezzo – Grosseto –Pisa – Lucca – Firenze – Prato – Pistoia – Livorno – Massa Carrara –

Umbria

Terni – Perugia –

Veneto

Venezia – Treviso – Rovigo – Vicenza – Belluno – Padova – Verona –

N.B: il personale interessato deve prestare attenzione a eventuali rettifiche.

Oltre 22mila i movimenti

La Cisl Scuola fa sapere che sono 22.303 le persone interessate alle operazioni di mobilità. 22.004 i trasferimenti (di cui 2.354 fra province diverse) e 299 i passaggi (di cui 85 fra province diverse)

Il sindacato ha elaborato un prospetto con i dati.