Mobilità, nel Veneto in aumento le domande dei docenti che chiedono il rientro al Sud: “Affitti proibitivi, così come il costo di beni e servizi”

Concluse le operazioni di mobilità, dalle singole province arrivano dei dati interessanti sul trend delle istanze presentate. Non solo Treviso, ma anche Padova deve fare i conti con “la fuga” degli insegnanti per tornare nelle regioni d’origine.

A pesare, senza dubbio, il costo della vita, significativamente più basso. Il fenomeno, che coinvolge anche il personale ATA, è amplificato dalle nuove deroghe introdotte quest’anno nella normativa sui trasferimenti. Tra i criteri modificati, spiccano quelli legati alla famiglia: i punti aumentano per chi ha figli fino a 16 anni (prima il limite era 14), per l’assistenza a genitori over 65 e per i docenti con familiari in situazione di disabilità.

Carovita e affitti insostenibili: il Nord perde appeal

“Lo stipendio di un insegnante non basta più per vivere dignitosamente al Nord”, spiega Angelo, docente originario di Gela ma residente in provincia di Padova a Il Mattino di Padova. “Gli affitti sono proibitivi, così come il costo di beni e servizi. Per un supplente annuale, la situazione è ancora più critica”. La crescita dei prezzi sta spingendo molti docenti a valutare il rientro nelle regioni d’origine, dove il potere d’acquisto è maggiore. Tanti insegnanti sottolineano la necessità di un riequilibrio salariale per evitare una carenza di insegnanti al Nord.

Le conseguenze per le scuole: rischio carenza e precarietà

Con le domande di trasferimento chiuse il 25 marzo e gli esiti attesi per il 23 maggio, le scuole del Veneto e di altre regioni settentrionali potrebbero trovarsi di fronte a un vuoto di cattedre. I sindacati avvertono che, nonostante le richieste, il Sud potrebbe non avere posti sufficienti per accogliere tutti, data la saturazione in alcune aree. Intanto, il dibattito si sposta sulle politiche retributive: senza interventi, il divario Nord-Sud nel reclutamento docenti rischia di aggravarsi, con ripercussioni sulla qualità dell’istruzione e un aumento del ricorso alle supplenze.

A parità di stipendio, infatti, il potere d’acquisto cambia radicalmente tra una città del Nord come Milano o Padova e una del Mezzogiorno come Napoli o Palermo. Mentre al Nord gli affitti assorbono fino al 50% dello stipendio, al Sud la stessa cifra garantisce una qualità della vita migliore, con costi per abitazioni, servizi e beni di prima necessità sensibilmente più bassi. Senza interventi, il rischio è che le aree più care diventino sempre meno attraenti per i docenti, aggravando la disparità nell’offerta formativa. L’esodo dei docenti di ruolo verso il Sud potrebbe lasciare le scuole del Nord in una situazione critica, con un aumento del turnover e un maggiore ricorso a supplenze annuali. Tale fenomeno mina la stabilità didattica, con ricadute negative sugli studenti, soprattutto nelle aree periferiche o in quelle già colpite dalla carenza cronica di insegnanti. Inoltre, la mobilità “a senso unico” rischia di saturare le graduatorie del Mezzogiorno, dove in alcune province i posti disponibili sono già limitati.

