Mobilità, la fuga di docenti da Milano: il costo della vita è troppo alto. Quasi 800 verso Sud e isole

La pubblicazione dei dati sulla mobilità docente per l’anno scolastico 2024/2025 ha rivelato una significativa emorragia di insegnanti dalla provincia di Milano: ben 796 docenti lasceranno il capoluogo lombardo per trasferirsi in altre province e regioni.

Destinazioni e motivazioni

Come scrive il Corriere della Sera, un’analisi delle destinazioni scelte dai docenti in uscita evidenzia una netta preferenza per il centro e il sud Italia. Le regioni più gettonate sono Lazio, Sicilia (con Catania in testa), Campania (Napoli al primo posto) e Puglia (principalmente Bari e provincia). Solo un docente si trasferirà in Molise e nessuno in Sardegna.

Tale tendenza sembra confermare l’attrattiva esercitata dal Meridione, probabilmente dovuta a un costo della vita più contenuto rispetto al Nord, in particolare per quanto riguarda gli affitti. Tuttavia, circa il 15% dei docenti in uscita da Milano rimarrà in Lombardia, spostandosi verso province limitrofe come Monza Brianza, Bergamo e Brescia, forse alla ricerca di un compromesso tra opportunità lavorative e convenienza economica.

Conseguenze per Milano e provincia

L’esodo di docenti comporterà un notevole fabbisogno di personale per le scuole di Milano e provincia: secondo un’elaborazione della Cisl Scuola, saranno 5.596 le cattedre da coprire per il prossimo anno scolastico.

Tuttavia, non è garantito che il numero di insegnanti disponibili per l’assunzione in ruolo sia sufficiente a soddisfare tale domanda. In particolare, si stima che manchino all’appello 355 docenti per le scuole primarie, a causa dell’insufficienza dei concorsi banditi per far fronte al turnover tra pensionamenti e trasferimenti.

Possibili soluzioni

Alcune prove dei recenti concorsi per l’insegnamento si svolgeranno dopo il 31 agosto, termine ultimo per le immissioni in ruolo. Nonostante ciò, la Cisl Scuola suggerisce che il governo potrebbe valutare una deroga a tale scadenza, considerando l’emergenza creatasi a Milano e provincia.