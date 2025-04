Mobilità docenti, USR Veneto: + 1.463 domande rispetto al 2024, ma denatalità e concorsi lasciano pochi spazi Di

Aumento delle domande di trasferimento, passaggio di ruolo e cambio cattedra presentate dai docenti in servizio in Veneto rispetto all’anno precedente. L’incremento è pari a 1.463 richieste, un dato atteso – come rileva l’USR – poiché il nuovo contratto ha introdotto ulteriori deroghe ai vincoli sulla mobilità del personale docente.

Oltre alle deroghe già esistenti, che consentivano la presentazione della domanda di trasferimento ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni, il nuovo contratto ha ampliato il beneficio ai genitori con figli fino a 16 anni e ai docenti con genitori ultra 65enni. Per poter usufruire di queste deroghe, è necessario che il figlio o il genitore risieda nel comune indicato da almeno tre mesi prima della presentazione della domanda. Inoltre, nella domanda, il comune di residenza del familiare deve essere indicato come prima preferenza.

Vincoli sul sostegno e limiti alle richieste

Va sottolineato che queste deroghe autorizzano la presentazione della domanda di mobilità, ma non superano il vincolo quinquennale previsto per il sostegno, che rimane in vigore.

Il direttore generale dell’USR per il Veneto, Marco Bussetti, ha precisato: “Se da un lato si allarga la platea di chi può chiedere trasferimenti o cambi di cattedra, dall’altro si riducono i posti disponibili, anche a seguito del forte aumento delle immissioni in ruolo in Veneto. Non ci sono fughe né migliaia di trasferimenti: semplicemente, chi ne ha diritto e trova disponibilità di posti potrà veder soddisfatta la propria richiesta.”

Fattori che limitano i trasferimenti

Nonostante l’aumento delle domande, i posti disponibili risultano comunque limitati. Tale situazione è influenzata da due fattori principali:

il calo demografico , che ha visto una riduzione di circa 9.000 alunni in Veneto, comportando una conseguente diminuzione delle cattedre comuni;

le recenti immissioni in ruolo, che hanno già occupato numerosi posti disponibili.

Mobilità passiva e variabilità delle richieste

Oltre alle richieste di trasferimento verso altre regioni, va considerata la cosiddetta mobilità passiva, ovvero le domande di spostamento verso il Veneto. Poiché ogni domanda può contenere diverse opzioni di scelta, risulta difficile fare previsioni sulla direzione dei trasferimenti.

Bussetti ha inoltre chiarito che qualunque valutazione sulla qualità del personale coinvolto nei trasferimenti è da considerarsi fuori luogo, poiché tutti i docenti sono stati reclutati tramite concorso.

