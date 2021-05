Mobilità docenti, esiti attesi il 7 giugno. Ecco i posti disponibili per provincia Di

Mobilità docenti anno scolastico 2021/22: gli esiti sono attesi per il 7 giugno. Nel frattempo gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i posti disponibili per le operazioni. In maniera preventiva quindi il docente potrà conoscere se il posto desiderato è ancora disponibile, o quali potrebbero essere le opzioni.

EMILIA ROMAGNA

Forlì Cesena –

MARCHE

Pesaro Urbino –

PIEMONTE

Torino primaria –

TOSCANA

Siena –

disponibilità Infanzia

disponibilità Primaria

disponibilità Sec I Grado

disponibilità Sec II Grado

Prato

Pistoia

VENETO

N.B. Probabilmente non tutti gli Uffici Scolastici pubblicheranno le disponibilità. La pagina sarà aggiornata man mano che proseguiranno le pubblicazioni.