Mobilità docenti 2025: perché non ho avuto il trasferimento? potrò essere spostata in un altro plesso della scuola assegnata? RISPOSTE AI QUESITI

Pubblicati gli esiti dei movimenti del personale docente per l’anno scolastico 2025/26: a rispondere a caldo ai quesiti dei nostri lettori la sindacalista della UIL Scuola RUA Roberta Vannini.

Qual è la situazione attuale degli esiti della mobilità per il personale docente e cosa devono fare i docenti dopo la pubblicazione dei risultati?

Gli esiti della mobilità per il personale docente sono stati pubblicati e sono già disponibili sul portale SIDI. Ogni docente può ora verificare la propria destinazione tramite i bollettini ufficiali. La sede assegnata dovrà essere presa in carico dal 1° settembre. È consigliabile prendere appuntamento con il dirigente scolastico della scuola di titolarità per una conoscenza preliminare dell’ambiente, della dirigenza e della distribuzione dei plessi, soprattutto in istituti con sedi articolate. La sede assegnata è identificata tramite il codice della sede centrale, tranne nei casi di istituti serali.

Cosa significa “posto accantonato” nei bollettini della mobilità e chi riguarda questa dicitura?

I posti indicati come “accantonati” nei bollettini si riferiscono ai docenti vincitori del concorso PNRR1 che, al momento della scelta della sede, non erano ancora abilitati. Questi docenti hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato in attesa dell’abilitazione. Una volta abilitati (entro dicembre 2024), il posto accantonato sarà loro assegnato con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, questa categoria ha subito un’ingiustizia: pur avendo ottenuto una posizione migliore nella graduatoria, alcuni non sono stati immessi in ruolo poiché non ancora abilitati al momento dell’assegnazione, subendo così un danno.

Quali errori sono stati commessi nella presentazione delle domande di mobilità in presenza di deroghe e quali sono le conseguenze?

Molti docenti non hanno correttamente compilato la domanda di mobilità usufruendo delle deroghe previste per la cura di figli minori o altri familiari. La normativa imponeva che, per usufruire della precedenza, si indicasse tra le preferenze l’intero comune o distretto subcomunale di residenza della persona assistita. L’omissione di questo passaggio ha comportato la perdita del diritto alla precedenza, influendo negativamente sull’esito della mobilità.

Qual è il quadro delle disponibilità residue dopo la mobilità e quali sono le criticità emerse?

Secondo i dati diffusi dalla UIL Scuola, sono stati resi pubblici i posti residui dopo i movimenti di mobilità per l’infanzia e la primaria. Per esempio, in Abruzzo restano 95 posti per l’infanzia posto comune, in Campania 215, in Lombardia 528. Tuttavia, emergono incongruenze tra i dati pre-mobilità e quelli post-mobilità. In alcuni casi, scuole assegnatarie non risultano avere i posti disponibili. Inoltre, viene segnalata la persistente problematica dei posti in organico di fatto, che non vengono stabilizzati in organico di diritto, impedendo a molti docenti, anche da anni, di ottenere la titolarità nella propria provincia.

Quali sono le implicazioni della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto nella stabilizzazione del personale docente?

La distinzione tra organico di diritto e organico di fatto rappresenta una delle principali criticità del sistema. I posti rimasti vacanti dopo la mobilità sono pochi rispetto ai reali fabbisogni. Molti docenti, pur avendo maturato esperienza e titoli (come il sostegno), non riescono ad ottenere un trasferimento definitivo perché i posti disponibili rientrano nell’organico di fatto, non stabilizzabile. Questo ostacola la continuità didattica, contraddicendo le intenzioni ministeriali, e aumenta il precariato.

Quali preoccupazioni sorgono in merito al recente decreto sui docenti di sostegno e alla continuità didattica?

Il recente decreto che consente ai genitori di scegliere i docenti di sostegno solleva forti perplessità. Molti docenti temono di essere scavalcati da colleghi con punteggi inferiori, ma con maggiore continuità o carichi orari più bassi. Questo potrebbe compromettere non solo i diritti dei lavoratori, ma anche la qualità del percorso educativo degli alunni con disabilità. La UIL Scuola sottolinea l’urgenza di garantire un docente stabile, con titolo specifico di sostegno, per tutelare il diritto allo studio degli alunni fragili.

Sono risultato perdente posto, ho fatto domanda di mobilità e mi è stata assegnata una sede. Se il punteggio è errato, cosa posso fare

Se il tuo punteggio era errato, avresti dovuto segnalarlo subito dopo aver ricevuto la convalida. Quando si presenta domanda di mobilità come perdente posto, viene sempre inviata una convalida del punteggio, anche per le domande cartacee. In quella fase era possibile presentare reclamo in caso di errori. Ora che sei in attesa di una sede definitiva, ti consiglio di rivolgerti immediatamente alla tua organizzazione sindacale, preferibilmente alla sede della UIL Scuola, per ricevere assistenza. Il sindacato può interfacciarsi con gli uffici scolastici territoriali per verificare e sanare eventuali incongruenze.

Essendo in nomina giuridica da concorso PNRR1, mi è stata assegnata la sede con la mobilità. Posso chiedere assegnazione provvisoria in un’altra provincia e fare l’anno di prova lì

Se hai ricevuto una nomina giuridica e sei già abilitata, la presa di servizio avverrà il primo settembre. In linea generale, sei soggetta al vincolo triennale, ma potrai chiedere l’assegnazione provvisoria solo se rientri nelle deroghe previste dal nuovo contratto integrativo nazionale, attualmente in fase di rinnovo. Le deroghe applicate alla mobilità includono ad esempio situazioni familiari particolari. È fondamentale che tu possa documentare una motivazione valida per rientrare in tali deroghe. Senza deroga, l’assegnazione provvisoria non sarà possibile.

Ho ottenuto passaggio di ruolo e dovrò fare l’anno di prova. Posso chiedere aspettativa presso la scuola di provenienza

Dopo un passaggio di ruolo, dovrai svolgere l’anno di prova nel nuovo ruolo e nella nuova sede a partire dal primo settembre. Non è possibile chiedere aspettativa per restare nella scuola di provenienza. Dovrai prendere regolarmente servizio, compilare la documentazione necessaria e, una volta concluso l’anno di prova con esito positivo, potrai procedere con la ricostruzione della carriera. È consigliabile contattare fin da subito il dirigente scolastico della nuova scuola per un primo incontro conoscitivo.

Oggi ho avuto l’immissione in ruolo ma la sede è molto distante da casa. Posso ottenere una sede più vicina o rinunciare

Dopo l’immissione in ruolo, è necessario prendere servizio nella sede assegnata. La rinuncia non è consigliabile, perché si perderebbe un’opportunità importante, soprattutto in un momento storico in cui i ruoli disponibili sono limitati. Se la tua situazione personale rientra tra quelle che danno diritto a una deroga, potrai eventualmente fare domanda di mobilità o assegnazione provvisoria l’anno successivo. È importante affrontare questo periodo con spirito di sacrificio, tenendo conto che potrebbe trattarsi di una situazione temporanea.

Dopo 17 anni di ruolo con 224 punti in provincia e 244 nel comune di residenza, non riesco ancora a rientrare. Perché

Il mancato rientro può dipendere dalla tipologia di posto o dalla classe di concorso. In alcune aree, come Napoli, anche docenti con punteggi alti e titoli di sostegno aggiuntivi non riescono a ottenere la mobilità, pur riuscendo ad avere assegnazioni provvisorie ogni anno. Questo contraddice le politiche di continuità richieste dal Ministero, dimostrando come il sistema della mobilità abbia forti limiti strutturali.

Mia moglie ha richiesto mobilità inserendo tutta la provincia della Sicilia con tre anni sul sostegno primaria, ma non ha ottenuto il trasferimento. Com’è possibile

Se tua moglie ha indicato tutta la provincia e non ha ottenuto il trasferimento, è opportuno rivolgersi a una sede sindacale per verificare i dettagli della domanda. Potrebbero esserci posti accantonati o altre cause tecniche che hanno impedito il trasferimento, nonostante la disponibilità apparente. La consulenza sindacale potrà fornire chiarimenti e, se necessario, avviare procedure di reclamo.

I posti residuati dalla mobilità saranno destinati alle assegnazioni provvisorie

I posti residuati dalla mobilità vengono prima destinati alle immissioni in ruolo, secondo il contingente e le regole stabilite dal Ministero. Solo successivamente, i posti ancora liberi potranno essere utilizzati per le assegnazioni provvisorie. Infine, i posti eventualmente residui, anche in organico di fatto, verranno utilizzati per le supplenze.

Cosa può fare un docente scavalcato da colleghi con minor punteggio ma con precedenza

In caso di scavalco da parte di colleghi con precedenza, non è possibile fare ricorso, perché le precedenze sono stabilite dal contratto collettivo e riconosciute nei bollettini ufficiali. I bollettini riportano la dicitura “precedenza CCNI”, ma per motivi di privacy non specificano il tipo di precedenza. Nei casi di supplenze, invece, è più difficile avere trasparenza e spesso è necessario presentare accesso agli atti per chiarire eventuali scavalchi.

Ho ottenuto una cattedra esterna tra comuni diversi. Come posso sapere in quale altro comune insegnerò e quando sarà deciso

La sede è già stata definita. Basta consultare il file dell’organico di diritto pubblicato dall’ambito territoriale di riferimento. In quel documento potrai verificare dove completerai la tua cattedra, accanto alla scuola in cui hai la titolarità.

Nel passaggio di ruolo viene indicata la scuola nel SIDI. Si presterà servizio lì o il dirigente può spostare su altro plesso

Il trasferimento avviene sulla scuola principale indicata con il relativo codice meccanografico. Tuttavia, se l’istituto ha più plessi, anche in comuni diversi, sarà il dirigente scolastico ad assegnarti al plesso dove c’è necessità. È consigliabile contattare direttamente il dirigente per comprendere come verrà organizzato il tuo servizio. In ogni caso, i criteri per l’assegnazione ai diversi plessi devono essere definiti nella contrattazione d’istituto.

Sono vincitore del PNRR1, abilitato a dicembre 2024 e attualmente perdente posto. Come verrà assegnata la nuova sede

Dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, l’ambito territoriale dovrebbe convocare i docenti interessati per scegliere tra le sedi disponibili. La scelta dovrebbe avvenire in presenza, e sarà basata sulla disponibilità dei posti rimasti liberi.

Sono in gravidanza a rischio con parto previsto a fine agosto. Ho ottenuto un trasferimento: cosa devo fare con la nuova scuola

Dal primo settembre dovresti formalmente prendere servizio. Tuttavia, se sei in astensione obbligatoria per maternità, dovrai semplicemente inviare alla scuola il certificato medico che attesti la tua condizione e la data presunta del parto. Questo può essere fatto anche tramite una persona delegata o inviando la documentazione via email. Non è necessario recarsi fisicamente a scuola.

Ho ottenuto mobilità come perdente posto e risulta “presente sulla provincia”. Cosa significa

Significa che al momento non ti è stata assegnata una scuola precisa, ma sei titolare su provincia. Ti sarà successivamente attribuita una sede scolastica tra quelle ancora disponibili. È opportuno rivolgersi al sindacato per monitorare la situazione e ricevere assistenza.

C’è speranza per la mini call quest’anno o i posti saranno limitati come lo scorso anno

La disponibilità sarà legata alla trasformazione dei posti da organico di fatto a organico di diritto. Sebbene ci siano stati più posti disponibili per il sostegno, il comune ha perso circa 5.660 posti in organico di diritto. In alcune regioni, come la Lombardia, si sono registrati meno candidati rispetto ai posti disponibili per il sostegno. Questo fa presumere che ci sarà una certa disponibilità anche per la mini call, soprattutto sul sostegno. La UIL Scuola sostiene che i posti disponibili debbano essere assegnati anche su posto comune e non solo su sostegno, per garantire stabilità lavorativa e didattica.

La percentuale del 25% per i trasferimenti interprovinciali è calcolata sulle disponibilità totali o sui posti residui

La percentuale del 25% per i trasferimenti interprovinciali viene calcolata sui posti residui dopo le prime due fasi della mobilità, ovvero dopo i movimenti comunali e provinciali. Non è riferita alla disponibilità iniziale, ma a quella risultante dopo i movimenti già effettuati.

