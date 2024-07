Mobilità docenti 2024, ecco le cattedre disponibili per provincia prima dei movimenti Di

La pubblicazione degli esiti delle domande di mobilità del personale docente a.s. 2024-25 è fissata per il 17 maggio. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i posti disponibili prima dei movimenti.

Quali sono i posti disponibili

Come abbiamo spiegato i posti disponibili per le operazioni di mobilità, come leggiamo nell’articolo 8 del CCNI 2022/25, sono i seguenti:

le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato

Vanno aggiunti posti e cattedre che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario in provincia. Analogamente, i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso, ferme restando le percentuali di posti destinate a tale fase e la suddivisione tra trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra.

Elenchi per provincia

Ecco le province che hanno pubblicato i posti disponibili. L’elenco sarà aggiornato con eventuali nuovi elenchi. In ogni caso il riferimento ufficiale, per ogni modifica, rimane l’Ufficio Scolastico.

N.B. Se non è specificato, il file riguarda tutti i gradi di scuola.

Abruzzo

Teramo e posti accantonati infanzia e primaria – L’Aquila – Chieti e Pescara –

Calabria

Cosenza e posti indisponibili– Vibo Valentia – Reggio Calabria – Catanzaro –

Campania

Caserta – Benevento –

Emilia Romagna

Ravenna – Piacenza – Parma e posti accantonati – Reggio Emilia – Bologna – Ferrara – Modena – Forlì Cesena –

Lazio

Rieti – Frosinone – Latina –

Liguria

Imperia I grado – II grado – primaria – infanzia –

Savona –

Lombardia

Pavia – Sondrio – Cremona – Monza e Brianza –

Marche

Pesaro e Urbino – Ancona –

Molise

Campobasso infanzia e primaria –

Piemonte

Vercelli –

Puglia

Foggia – Taranto accantonamenti + scuola infanzia e I ciclo –

Sardegna

Cagliari –

Nuoro – infanzia – primaria– secondaria I grado – secondaria II grado –

Oristano –

Sicilia

Catania –

Caltanissetta ed Enna –

Trapani –

Palermo –

Ragusa secondaria – infanzia e primaria –

Siracusa –

Toscana

Livorno – secondaria II grado – secondaria I grado – primaria – infanzia –

Arezzo –

Siena –

Prato –

Grosseto –

Umbria

Perugia – Terni –

Le risposte ai quesiti

