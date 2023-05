Mobilità docenti 2023, ecco i risultati delle operazioni. Elenco bollettini provinciali in aggiornamento Di

Vengono pubblicati oggi, 24 maggio, gli esiti delle domande di mobilità anno scolastico 2023/24 che i docenti di ruolo hanno potuto presentare entro il 21 marzo. La data è fissata dall’OM n° 36 dell’1 marzo 2023.

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato all’albo on line dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze.

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.

Inoltre i docenti interessati possono vedere i risultati su Istanze online: andare su altri servizi, mobilità in organico di diritto, interroga risultato.

E’ possibile:

Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all’interno del processo di mobilità.

L’interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

L’interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA selezionabile accanto ad ogni domanda.

Per tutte le domande presentate, è possibile interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. La funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati.

Elenco bollettini Uffici scolastici provinciali

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare i risultati:

Abruzzo

Chieti e Pescara –

Teramo –

Basilicata

Matera –

Potenza –

Bolzano –

Calabria

Catanzaro –

Crotone –

Campania

Avellino infanzia – primaria – secondaria I grado –secondaria II grado –

Benevento –

Caserta –

Napoli –

Salerno –

Emilia Romagna

Bologna –

Ferrara infanzia e primaria – secondaria I e II grado –

Forlì Cesena –

Modena –

Piacenza –

Ravenna –

Reggio Emilia –

Rimini –

Friuli Venezia Giulia

Gorizia –

Pordenone –

Udine –

Lazio

Frosinone –

Latina –

Roma –

Viterbo –

Liguria

Genova –

Imperia –

Savona –

Lombardia

Como –

Cremona –

Lecco –

Lodi –

Milano infanzia – primaria –secondaria I grado – secondaria II grado –

Mantova –

Monza e Brianza –

Sondrio –

Varese –

Marche

Ancona –rettifica –

Ascoli Piceno e Fermo –

Pesaro e Urbino –

Molise

Campobasso –

Isernia –

Piemonte

Alessandria –

Asti –

Biella –

Novara –

Verbano Cusio Ossola –

Torino –

Puglia

Bari –

Taranto –

Sardegna

Oristano –

Sassari – infanzia – primaria – secondaria I grado – secondaria II grado –

Sicilia

Agrigento secondaria II grado–secondaria I grado–infanzia – primaria –

Catania infanzia– primaria– secondaria I grado – secondaria II grado–

Messina infanzia– primaria – secondaria I grado – secondaria II grado –

Palermo –

Ragusa secondaria I e II grado –infanzia e primaria –

Trapani –

Toscana

Grosseto –

Firenze –

Pisa –

Pistoia –

Prato –

Siena –

Veneto

Padova –

Rovigo –

Treviso –

Verona –

L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni.

