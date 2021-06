Mobilità docenti 2021, tutti gli esiti regione per regione. Punteggio errato? Ecco il modello di reclamo Di

Mobilità docenti 2021/22, quanti hanno presentato domanda hanno ricevuto comunicazione tramite posta elettronica comunicata su Istanze Online. Possibilità per le scuole di controllare tramite sistema SIDI. Pubblichiamo il link ai file dei movimenti per infanzia, primaria, secondaria I e secondaria II grado pubblicati da Gilda Napoli.

Ai docenti, che hanno partecipato al movimento, viene data comunicazione per posta elettronica, all’indirizzo inserito nel portale Istanze Online:

del trasferimento o del passaggio ottenuto oppure del mancato trasferimento o passaggio richiesto (l’interessato potrà consultare, attraverso l’apposita funzione su Istanze Online l’esito della propria domanda).

Per visualizzare su Istanzeonline, bisogna andare nell’apposita sezione dedicata alla Mobilità per l’Organico di diritto del personale docente, quindi “Visualizza il risultato”

L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità.

Tutti i risultati della mobilità docenti (link al sito Gilda Napoli)

Sono stati complessivamente 47.230 i movimenti del personale docente per l’a.s. 2021/22. Lo scorso anno erano stati 55.008. Sono 40.786 i trasferimenti, di cui 10.465 tra province diverse, mentre i passaggi di ruolo o di cattedra sono stati in tutto 6.444. I movimenti tra province diverse sono 10.465, 4.040 docenti sono passati da posto di sostegno a posto comune.

Le disponibilità residue ammontano complessivamente a 112.691 posti, di cui 30.751 di sostegno (85.000 in tutto lo scorso anno).

Reclamo

Questo è possibile entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione degli esiti. Il docente che dovrà presentare l’istanza dovrà farlo inoltrandola all’ufficio scolastico dove è stata inviata la domanda per l’anno scolastico 2021-22.

Per quanto riguarda tempi e modalità dei reclami è bene monitorare anche eventuali avvisi specifici pubblicati dall’ufficio Scolastico. È possibile infatti che i tempi siano ristretti, si consiglia di inviare l’eventuale reclamo subito dopo aver ricevuto la notifica.

Il modello di reclamo

I link provincia per provincia in aggiornamento

ABRUZZO

Chieti e Pescara

Teramo

BOLZANO

CALABRIA

Reggio Calabria –

Crotone –

Catanzaro –

CAMPANIA

Napoli –

Benevento –

Avellino –

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Ferrara infanzia e primaria –secondaria

Forlì- Cesena

Modena

Parma primaria e secondaria I grado – Parma secondaria II grado

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

LAZIO

Frosinone

Latina

Roma

Viterbo

LIGURIA

Genova

LOMBARDIA

Milano –primaria – infanzia –

Sondrio

Como –

Lodi –

Monza Brianza

MARCHE

Ancona

Ascoli Piceno- Fermo

Pesaro e Urbino

MOLISE

Campobasso secondarie –infanzia e primaria –

PIEMONTE

Alessandria

Asti

Cuneo

Novara

Torino

Verbano- Cusio- Ossola

Vercelli –

PUGLIA

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto – primaria –infanzia –secondaria primo grado –

SARDEGNA

Sassari – secondaria secondo grado –secondaria primo grado –scuola primaria –infanzia –

Oristano –

Cagliari –

Nuoro –

SICILIA

Catania –infanzia –primaria – secondaria I grado – II grado –

Messina – II grado –I grado –primaria – infanzia

Palermo

Trapani – primaria e infanzia – secondarie –

Caltanissetta- Enna

Siracusa –

Ragusa – infanzia e primaria –secondarie –

TOSCANA

Arezzo

Grosseto

Massa Carrara

Prato – infanzia e primaria –secondaria I grado – secondaria II grado –

Siena

TRENTO

UMBRIA

Perugia

Terni

VENETO

Belluno –

Rovigo

Treviso

Venezia:

NB L’articolo sarà aggiornato in tempo reale via via che gli uffici scolastici pubblicheranno gli esiti.

Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. L’81,2% ha riguardato i trasferimenti, il rimanente anche passaggi di ruolo e di cattedra.

I dati sono forniti dal Ministero dell’istruzione, che precisa il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964).

Metà dei docenti andrà in pensione nei prossimi 15 anni. Solo il 6.4% ha meno di 35 anni. Il rapporto Eurydice