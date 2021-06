Mobilità ATA 2021/22: gli esiti provincia per provincia. Dove guardare Di

Oggi 25 giugno gli esiti della mobilità ATA 2021/22: il percorso da seguire su Istanze online per controllare se si è ottenuto il trasferimento. Gli Uffici scolastici provinciali pubblicheranno i movimenti. Presto arriveranno i dati con i numeri, utili anche per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico.

Percorso Istanze online

Accedere a Istanze online con username e password o SPID. Link

Andare su Altri servizi e scorrere fino a Mobilità in organico di diritto-personale ATA

Cliccare su Vai al servizio

Il personale in questa sezione può interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità.

Inoltre gli esiti vengono comunicati tramite mail, quella indicata su Istanze online, e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i bollettini ufficiali con tutti i movimenti.

Pubblicazione AT (in aggiornamento)

Lombardia – Bergamo –Sondrio–

Como

Milano

Lecco

Cremona

Emilia Romagna – Rimini –Ravenna–Piacenza –

Ferrara

Forlì Cesena

Reggio Emilia

Parma

Piemonte

Alessandria Asti

Vercelli

Torino

Verbano Cusio Ossola

Puglia

Bari

Foggia

Lecce

Taranto

Brindisi

Toscana

Arezzo

Lucca Massa Carrara

Pistoia

Siena

Pisa

Grosseto

Sicilia

Catania

Siracusa

Palermo

Messina

Ragusa

Agrigento

Caltanissetta

Lazio

Viterbo

Roma

Marche

Pesaro Urbino

Ancona

Veneto

Rovigo

Treviso

Campania

Avellino

Benevento–

Molise

Campobasso

Sardegna

Oristano

Sassari

Nuoro

Calabria

Vibo Valentia

Crotone

Catanzaro