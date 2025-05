Mobilità 2025, Vannini (Uil Scuola Rua): “Ci sono docenti che dal 2015 non riescono a tornare a casa, oltre 230mila in attesa di stabilità” Di

È stato un venerdì di passione per migliaia di docenti che hanno scoperto il loro futuro professionale: tornare a casa o essere costretti a un altro anno di pendolarismo forzato.

È stato il “D-Day della mobilità”, come lo definisce Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, ospite di Question Time, la trasmissione di consulenza in onda su Orizzonte Scuola TV (Facebook e YouTube), il momento in cui si materializzano sogni e incubi di chi ha chiesto il trasferimento. Ma dietro i numeri freddi dei bollettini ministeriali si nasconde una realtà fatta di ingiustizie burocratiche, posti accantonati e una “guerra tra poveri” che penalizza proprio chi aveva più merito.

Il paradosso dei vincitori PNRR1: quando il merito diventa una beffa

La denuncia più amara arriva proprio dalla rappresentante sindacale, segretaria della Uil Scuola Campania, che non nasconde la propria rabbia per una delle storture più clamorose del sistema: i vincitori del concorso PNRR1 non abilitati al momento della graduatoria si trovano oggi in una situazione paradossale. Nonostante abbiano conseguito l’abilitazione entro dicembre 2024, tali docenti rimangono con contratti a tempo determinato, mentre i loro colleghi classificati più in basso, ma già abilitati hanno ottenuto immediatamente il ruolo.

“È una beffa oltre che un danno”, tuona Vannini, spiegando come chi aveva più merito si ritrovi penalizzato rispetto a chi, pur avendo punteggi inferiori, ha avuto la fortuna di abilitarsi prima. Il Decreto Scuola, in corso di conversione in legge, ha risolto il problema solo per i futuri vincitori del PNRR2, lasciando nell’incertezza migliaia di docenti che si sono abilitati “troppo tardi” rispetto ai tempi burocratici.

Posti accantonati e deroghe sbagliate: il labirinto della mobilità

I bollettini pubblicati venerdì mattina rivelano un’altra anomalia del sistema: centinaia di posti accantonati che compaiono senza nome del docente assegnatario. Si tratta delle cattedre riservate ai vincitori PNRR1 non abilitati, che dovranno attendere il prossimo anno scolastico per vedersi riconosciuto il contratto a tempo indeterminato. Nel frattempo, questi posti rimangono “congelati”, sottraendo opportunità ai docenti in mobilità.

Parallelamente, emerge il problema delle deroghe mal gestite: molti insegnanti che avevano diritto a precedenze per ricongiungimento familiare non hanno ottenuto il trasferimento perché hanno compilato erroneamente la domanda, non inserendo come prima scelta l’intero comune o distretto di residenza del familiare.

Un errore procedurale che costa caro, considerando che le disponibilità residue dopo i movimenti sono drammaticamente ridotte: solo 3.378 posti per l’infanzia, 21.282 per la primaria, 4.054 per la secondaria di primo grado a livello nazionale.

L’eterno problema dell’organico: 230mila precari in attesa di stabilità

La fotografia che emerge dai dati della Uil Scuola Rua è impietosa: regioni come la Lombardia mantengono 528 posti disponibili per l’infanzia, mentre la Campania ne offre 215, numeri che testimoniano le persistenti disparità territoriali. Ma il vero nodo gordiano rimane la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto: migliaia di cattedre che esistono nella realtà quotidiana delle scuole ma non vengono trasformate in posti stabili, condannando oltre 230mila precari a un eterno limbo professionale.

“Ci sono docenti che dal 2015 non riescono a tornare a casa”, denuncia Vannini, riferendosi a chi ha investito tempo e denaro per specializzarsi sul sostegno, ma continua a ricevere solo assegnazioni provvisorie.

INDICE

[00:00] – Introduzione

[16:38] – Ho fatto domanda come perdente posto, ma mi è stato assegnato un punteggio errato: cosa posso fare?

[18:29] – Se sono vincitore PNRR1 e mi è stata assegnata una sede, posso chiedere assegnazione provvisoria in altra provincia per fare anno di prova?

[22:09] – Se ho ottenuto un passaggio di ruolo, posso chiedere aspettativa prima di superare l’anno di prova?

[23:33] – Oggi ho ricevuto immissione in ruolo lontano da casa. Posso rifiutarla o ci sono soluzioni per avvicinarmi?

[25:06] – Perché alcune province non pubblicano gli esiti su Istanze Online e non danno motivazioni?

[27:00] – Dopo 17 anni nel ruolo con 224 punti, perché non riesco ancora a rientrare nella mia provincia?

[27:47] – Come è possibile che mia moglie, con tre anni di sostegno nella primaria in Sicilia, non abbia ottenuto la mobilità?

[28:35] – I posti residui della mobilità andranno alle assegnazioni provvisorie?

[29:59] – Sono stata scavalcata da docenti con punteggio inferiore per via delle precedenze. Cosa posso fare?

[31:27] – Ho ottenuto cattedra esterna tra due comuni: come posso sapere in quale insegnerò?

[32:15] – Se ho ottenuto un passaggio di ruolo, il plesso indicato sarà definitivo o il dirigente può spostarmi?

[33:53] – Se sono vincitore PNRR1 abilitato a dicembre 2024 e ora sono perdente posto, come verrà assegnata la nuova sede?

[34:41] – Ho ottenuto trasferimento ma sono in gravidanza a rischio. Devo andare nella nuova scuola il 1° settembre?

[35:43] – La mobilità ha assegnato la provincia ma non la scuola: cosa significa?

[37:07] – C’è speranza per una mini call quest’anno, oppure i posti sono troppo esigui?

[41:12] – Come viene calcolata la percentuale del 25% per i trasferimenti interprovinciali?

