Mobilità 2020: provvedimento TAR per assegnare tutti i posti vacanti ai trasferimenti prima delle immissioni in ruolo

Mobilità docenti 2020: dal Tar Lazio giungono provvedimenti per assegnare tutti i posti disponibili ai trasferimenti prima delle operazioni delle immissioni in ruolo A differenza delle quote previste dalla contrattazione integrativa d’istituto.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio, ottenuti dall’avv. Ursini sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell’art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari.

Abbiamo chiesto a Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che comunque non ha patrocinato il ricorso, quali potrebbero essere i risvolti di questa pronuncia cautelare.

Pacifico (Anief): rivedere gli organici, ampliando i posti vacanti

Il Presidente Pacifico dichiara che, alla luce di questo nuovo pronunciamento, è necessario avviare un incontro urgente con il Ministro Azzolina perché i posti in organico di fatto, senza titolare per un biennio, siano rimessi in organico di diritto.

In caso contrario, si alimenterà il continuo contenzioso contro la reiterazione dei contratti e si bloccheranno per anni le assunzioni in molte ragioni del SUD per la saturazione degli attuali illegittimi organici.

Sbloccando gli organici, invece, raddoppierebbe il numero delle assunzioni in ruolo e si garantirebbe il diritto al trasferimento dei docenti ingabbiati e il diritto dei precari ad essere assunti nei posti occupati da anni con contratti a termine.