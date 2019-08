MIUR, stanziato oltre 1 mln di euro per i laboratori enotecnici negli Istituti agrari

Comunicato MIUR – Oltre 1 milione di euro per finanziare i laboratori enotecnici negli Istituti agrari.

Sono le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Uno stanziamento che consentirà di dotare gli Istituti agrari con specializzazione per Enotecnici di attrezzature digitali all’avanguardia.

Attraverso una procedura selettiva sono state individuate le 12 istituzioni scolastiche che riceveranno i finanziamenti per la realizzazione dei laboratori ad alta innovazione. Ciascun istituto avrà fino a 85.000 euro per laboratori di ecofisiologia applicata con sensoristica multispettrale, laboratori di viticoltura di precisione high tech, vigneti attrezzati con sensori per il controllo da remoto, software e app per la gestione di tutto il processo di vinificazione, postazioni per prove di micro-vinificazione.

“Con questo intervento – dichiara il Ministro Marco Bussetti – intendiamo promuovere la formazione di eccellenza in un settore strategico dell’economia italiana nel mondo, dotando gli istituti di attrezzature digitali di avanguardia che verranno utilizzate nelle diverse fasi della filiera vitivinicola, al fine di sviluppare competenze digitali innovative negli studenti”.

Di seguito gli istituti finanziati: