Miur, Fioramonti presenterà domani la terza edizione di Fiera Didacta Italia,

Comunicato Miur – Domani mattina, giovedì 19 settembre, alle ore 10.00, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, presenterà al MIUR (Roma, Viale Trastevere 76/A) la terza edizione di Fiera Didacta Italia, l’appuntamento fieristico rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. La manifestazione, in programma a Firenze dal 9 all’11 ottobre, è dedicata quest’anno a Leonardo da Vinci nel quinto centenario della sua morte ed è inserita dal Ministero dell’Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.

Alla presentazione interverranno, oltre al Ministro Fioramonti, Cristina Grieco, assessora all’Istruzione e Formazione della Regione Toscana, Sara Funaro, assessora all’Università e Ricerca del Comune di Firenze, Giovanni Biondi, presidente di Indire, e Wassilios Emmanuel Fthenakis, presidente onorario di Didacta International.

L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia propone oltre 180 attività formative tra workshop immersivi, seminari, convegni e debate. Il MIUR parteciperà alla manifestazione con un ampio programma di iniziative all’interno della propria area espositiva che sarà di circa 500 mq. Tra le novità il padiglione “Scuola=FUTURO: Ex machina. Spazi di apprendimento ed esperienze didattiche per la scuola del futuro”, nel quale Indire allestirà due aree, una per la scuola secondaria e l’altra per la scuola primaria, con ambienti, arredi e tecnologie funzionali alle attività didattiche.