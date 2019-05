Miur: domani più di 2800 studenti leggeranno contemporaneamente “L’Infinito” di Leopardi

Comunicato Miur – Saranno oltre 2.800 gli studenti che domani prenderanno parte, insieme al Ministro Marco Bussetti e Olimpia Leopardi, a una lettura collettiva de “L’infinito” in occasione del bicentenario della sua stesura.

Lo faranno nella Piazzuola del Sabato del Villaggio, su cui affaccia la casa di Giacomo Leopardi, e lungo tutto il centro storico di Recanati, sua città natale. Un flash mob al quale si uniranno migliaia di ragazzi e di cittadini in tutta Italia, ritrovandosi all’interno di istituti scolastici, di biblioteche, nelle piazze e per le strade, per recitare simultaneamente i versi di uno dei componimenti più noti e amati della letteratura italiana. Tutto questo è “#200infinito”, la giornata organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nata da un’idea di Olimpia Leopardi, realizzata con Casa Leopardi, in collaborazione con la RAI e con il Comune di Recanati. L’appuntamento è alle 11.30: protagoniste saranno le scuole, ma chiunque potrà partecipare a questa itinerante e disseminata “festa della poesia”.

“Leopardi – spiega il Ministro Bussetti – è stato un genio. Nelle sue opere ha espresso e indagato le domande e le questioni centrali per ogni uomo. I suoi testi sono universali, superano secoli e confini geografici. Continuano a parlarci ancora oggi, a duecento anni di distanza. Noi abbiamo il dovere di testimoniare la modernità e l’importanza del suo pensiero e della sua produzione. Ed è per questo che vogliamo celebrare questo illustre poeta con una lettura collettiva: i versi de ‘L’Infinito’ usciranno dai libri di scuola per rivivere nella voce dei nostri studenti e di tutti coloro che vorranno partecipare nelle diverse piazze di Italia al flash mob che abbiamo organizzato per domani. Invito tutti a unirsi. Io stesso sarò a Recanati per dimostrare che la poesia è una delle forme più potenti con cui l’uomo sta al mondo”.

“L’idea dell’iniziativa – dichiara Olimpia Leopardi – nasce dalla volontà di Casa Leopardi di avvicinare i giovani a quel meraviglioso strumento di dialogo con se stessi e con i sentimenti universali che è la poesia. Un flash mob per utilizzare un linguaggio diverso e più vicino ai ragazzi, per vivere un emozionante momento di unione ideale che mette in luce la forza del sentire, lenisce le pene del cuore e dell’anima e ci permette di guardare insieme con coraggio ‘oltre la siepe’”.

L’evento a Recanati

La Piazzuola del Sabato del Villaggio a Recanati (MC) sarà il cuore di “#200infinito”. È qui e lungo la via principale del centro storico che oltre 2.800 studenti delle scuole recanatesi (gli Istituti Comprensivi “N. Badaloni” e “B. Gigli”, gli Istituti d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi” e “E. Mattei” e il Liceo “Giacomo Leopardi”) celebreranno la poesia con emozionanti performance dedicate e, a partire dalle 11.30, reciteranno i versi de “L’Infinito”. Con loro anche il Ministro Marco Bussetti e Olimpia Leopardi. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiPlay. Durante l’incontro, inoltre, saranno premiati gli istituti vincitori del Concorso Nazionale “Il mio Infinito”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di stimolare la riflessione, la creatività e l’espressività degli studenti attraverso un percorso che li ha portati a cimentarsi con la propria visione di “Infinito”.

Le principali iniziative in tutta Italia

Recanati sarà solo una delle piazze che “daranno voce” a “L’Infinito”. Tutta l’Italia si unirà a distanza al flash mob. Le adesioni provengono da tutte le regioni, diverse centinaia sono gli istituti scolastici partecipanti, per migliaia di studenti coinvolti. A questi si aggiungeranno i cittadini che potranno recitare in contemporanea i versi del celebre componimento ritrovandosi nei luoghi più significativi delle proprie città o all’interno delle scuole: piazze, strade, chiostri, biblioteche comunali.

Cuore dell’iniziativa a Roma, per esempio, sarà Piazza di Spagna, dove gli studenti dell’Istituto Comprensivo “E. Q. Visconti” coinvolgeranno i presenti in una “staffetta” di strofe per la recitazione partecipata della poesia. A Milano, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Maffucci si incontreranno in Piazza Gae Aulenti, mentre gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “J.F. Kennedy” di Montefiorino (MO) parteciperanno alla lettura collettiva nel centro cittadino, richiamando l’attenzione e l’interesse dei passanti e si sposteranno, poi, nei locali della biblioteca comunale con le loro famiglie e con i cittadini per un “Salotto letterario con aperitivo” dedicato a “L’Infinito”. Ma l’opera sarà anche un’occasione di riflessione per gli studenti del corso serale e per gli studenti della Casa circondariale San Donato dell’Istituto Tecnico Statale “Aterno-Manthonè” di Pescara. Si trasformerà in danza grazie all’interpretazione degli alunni dell’Istituto secondario di II grado “De Nittis-Pascali” di Bari. Viaggerà sulle frequenze di Radio K2 grazie ai commenti curati dagli studenti della Scuola in ospedale di Piancavallo (VB) che realizzeranno “un’intervista impossibile” al grande scrittore e alle 11.30 dedicheranno una puntata alla lettura de “L’infinito”. Mentre a Gubbio (PG), dalle finestre della Biblioteca Sperelliana, le famiglie e i nonni del “Centro sociale anziani” accompagneranno la recita dei versi leopardiani da parte dei ragazzi della Direzione didattica 2° Circolo “Aldo Moro”.

In tanti hanno scelto di recitare “L’Infinito” nei luoghi della città più cari ai cittadini o nei quartieri dove gli studenti vivono e trascorrono il loro tempo libero. La Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di Santa Marinella (RM) parteciperà al flash mob leggendo pubblicamente una selezione di testi per le vie della città ma anche nei principali spazi di aggregazione (Biblioteca comunale, Libreria cittadina, Centro Sociale per anziani, scuole pubbliche dell’Infanzia e della Primaria). L’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Pentasuglia”- Liceo Scienze Applicate realizzerà la lettura collettiva nella splendida location del Sasso Caveoso di Matera, l’Istituto Comprensivo “G.B. Angioletti” di Torre del Greco e l’Istituto Tecnico Economico “E. Gallo” di Aversa, invece, lo faranno a Villa delle Ginestre, la casa dove Giacomo Leopardi trascorse i suoi ultimi giorni di vita. Qui anche la Fondazione Ente Ville Vesuviane, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e il Comune di Torre del Greco organizzerà una lettura collettiva all’ombra del cono dello ‘sterminator Vesevo’.

A Napoli, inoltre, nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale (dalle ore 10 alle 12) gli studenti potranno vedere da vicino il manoscritto autografo de “L’infinito” del 1819 e in seguito prendere parte al momento di lettura e approfondimento promosso sempre dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania insieme alla Biblioteca Nazionale di Napoli e al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università “Federico II” di Napoli. Parteciperanno dirigenti scolastici, docenti e delegazioni di alunni del Liceo Scientifico “E. Vittorini”, del Liceo Statale “G. Mazzini”, del Liceo Scientifico “A. Labriola” e del Liceo “Margherita di Savoia”. Qui tutte le altre iniziative: http://www.giacomoleopardi.it/le-piazze-e-non-solo-italiane-dove-le-scuole-realizzeranno-il-flash-mob-200infinito/

La poesia nei luoghi colpiti dal terremoto

La lettura de “L’infinito” sarà un momento di condivisione e di riappropriazione dei luoghi anche e soprattutto nelle aree del Paese colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni. Nelle Marche, in particolare, l’Istituto “Filelfo” di Tolentino riunirà gli alunni davanti alle sedi inagibili dei propri licei e nel campo dove verrà edificata la nuova scuola, spazi significativi che rappresentano oltre il presente, il passato e il futuro dell’Istituto. Una palla bianca costituirà l’elemento di continuità ideale fra le sedi e verrà poi lanciata “verso l’infinito” in segno di speranza.

Oltre l’Italia

Ma il valore universale dei versi leopardiani oltrepasserà i confini nazionali. Arriverà in Cina, dove la Sichuan International Studies University di Chongqing si metterà in “contatto poetico” con le scuole italiane organizzando una lettura della poesia in classe che verrà condivisa sui canali del Consolato Italiano di Chongqing, sul sito dell’Università e diffusa da ogni studente ai propri contatti. Momenti celebrativi in connessione con gli eventi italiani saranno organizzati anche in altri Paesi esteri, tra cui la Finlandia.

“L’Infinito” sui social

Dalle piazze reali a quelle virtuali. Gli studenti, all’interno delle proprie scuole o nelle piazze delle città, potranno prendere parte all’evento anche documentando la propria lettura collettiva dell’intera poesia con un video e condividendolo sui social, sul canale Youtube o sul sito della scuola, utilizzando l’hashtag #200infinito e la menzione alle pagine ufficiali @miursocial e @casaleopardirecanati. Inoltre, sia i ragazzi che tutti i cittadini potranno partecipare al social contest su Instagram dedicato. Agli utenti verrà chiesto di condividere le loro stories al momento dell’appuntamento, seguendo i seguenti passi: dovranno recitare in video il verso preferito de “L’Infinito”, inserire l’hashtag #200infinito e la menzione alle pagine ufficiali @miursocial e @casaleopardirecanati, pubblicare le stories sul proprio profilo Instagram. Durante la giornata, una selezione dei video verrà condivisa sul canale Instagram del MIUR.

Il video di lancio: