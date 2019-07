Miur, Bussetti ad Amatrice con Mattarella in visita all’Istituto “Romolo Capranica”

Comunicato Miur – Sono molto felice di essere qui con voi in questa giornata dall’intenso significato simbolico per il vostro territorio e per tutto il Paese.

Amatrice è il luogo simbolo del terremoto di tre anni fa ed è entrata nel cuore di tutti gli italiani per come ha saputo rialzarsi dopo quegli eventi drammatici. Tutti si sono mobilitati. L’Italia si è dimostrata ancora una volta una grande Nazione: unita, forte e solidale”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, durante la visita all’Istituto omnicomprensivo ‘Romolo Capranica’ di Amatrice, crollato in seguito al sisma del 2016 e oggi ricostruito.

La visita si è tenuta questa mattina alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una grande festa dedicata ai ragazzi di Amatrice, a cui hanno partecipato anche Piero Farabollini, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione; Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio; Antonio Fontanella, Sindaco di Amatrice; il dirigente scolastico del ‘Romolo Capranica’, Giovanni Luca Barbonetti. Ha preso parte alla cerimonia anche John Elkann, Presidente di Fiat Chrysler Automobiles e Ferrari, che ha contribuito con una donazione alla ricostruzione dell’Istituto.

“Amatrice riparte da questo istituto – ha aggiunto il Ministro Marco Bussetti -. È significativo che questo nuovo inizio parta dalla scuola, che è la base della comunità, il luogo in cui si progetta e si costruisce il futuro. E qui noi oggi stiamo costruendo le condizioni per una decisa valorizzazione di questo territorio, liberando le sue migliori energie per guardare al domani con speranza e fiducia. Non siete soli. Noi, come Ministero dell’Istruzione in particolare, ci siamo stati dall’inizio, ci siamo e ci saremo. Lavoriamo concretamente al vostro fianco per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi”.