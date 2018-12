Misurare la piazza sul posto come didattica interdisciplinare

Imparare le nozioni di geometria, giocando.

E’ quanto messo in pratica da una scuola di una piccola frazione di Sanremo, in Liguria, che ha proposto ai suoi alunni un’attività didattica interdisciplinare all’insegna del divertimento per l’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale.

Lo studio in quella giornata, spesso alleggerita dallo scambio di auguri, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado ha consistito nella misurazione della piazza del luogo.

Secondo quanto riporta il giornale online Sanremo news, gli alunni avrebbero destato l’attenzione dei passanti con la loro attività di studio applicato.

L’iniziativa non è nuova per questa scuola. Già lo scorso anno aveva proposto questa esperienza dal titolo ‘Giocando misuriamo’. I ragazzi possono mettere in pratica i concetti appresi dietro i banchi di scuola. In tal modo possono anche toccare con mano quali sono i problemi e le difficoltà che insorgono passando dalla teoria alla pratica.

I risultati della misurazione della piazza saranno resi noti a tutti durante l’open day, in calendario per mercoledì 9 gennaio dalle 16.15.