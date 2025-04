“Mio figlio è problematico, disturba in classe. Cosa facciamo? Lo cacciamo via?” Casi “limite” tra disciplina e inclusione. Una riflessione Di

È stato sospeso per cinque giorni, dal 7 al 12 aprile, Marco – nome di fantasia –, studente del primo anno in una scuola superiore del Friuli-Venezia-Giulia. Accumula note disciplinari da mesi, disturba in classe, non segue le lezioni, interrompe i docenti, provoca. Ma dietro quei gesti si nasconde una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, formalmente comunicata alla scuola e in fase di aggiornamento documentale.

La madre, che con l’ex marito è stata convocata per discutere del provvedimento, contesta la scelta del dirigente scolastico. “Avremmo preferito un percorso di consapevolezza, con attività riparative, e non l’allontanamento da scuola – ha spiegato – perché la sospensione lo conferma nel suo rifiuto dell’istituzione scolastica”.

Denuncia anche il mancato utilizzo di strumenti previsti dal piano didattico personalizzato, come le mappe concettuali, e descrive una situazione familiare complessa: separazione, cambi di residenza, isolamento. “Lo trattano da delinquente – ha detto – ma è solo un ragazzo in difficoltà”.

Dalla bestemmia alla sospensione annuale: altri casi emblematici

Non è l’unico caso in cui emergono difficoltà gestionali da parte della scuola. Sono fatti di cronaca, raccontati dal nostro giornale e non solo

a L’Aquila, uno studente viene sospeso dalle attività extrascolastiche per aver bestemmiato durante una gita. La madre invoca il disagio emotivo del figlio, ma l’Ufficio scolastico regionale ribadisce la gravità del comportamento, definito “grave e reiterato”.

dalle attività extrascolastiche per aver durante una gita. La madre invoca il disagio emotivo del figlio, ma l’Ufficio scolastico regionale ribadisce la gravità del comportamento, definito “grave e reiterato”. a Milano, uno studente porta uno spinello in classe . La scuola delibera la sospensione per l’intero anno, ma il TAR annulla il provvedimento, ritenendolo sproporzionato e chiedendo la riammissione.

. La scuola delibera la sospensione per l’intero anno, ma il TAR annulla il provvedimento, ritenendolo sproporzionato e chiedendo la riammissione. a Genova, un ragazzo con quoziente intellettivo superiore a 130 viene bocciato . Il TAR interviene, accerta l’assenza di un piano didattico personalizzato e obbliga la scuola a riammetterlo.

. Il TAR interviene, accerta l’assenza di un piano didattico personalizzato e obbliga la scuola a riammetterlo. in una scuola del nord Italia, due studenti con disabilità vengono esclusi da una settimana bianca. I genitori protestano, ma la dirigente difende la scelta parlando di garanzie di sicurezza e assicura la collaborazione della scuola.

Le risorse previste e i limiti dell’attuazione

Il sistema scolastico italiano prevede strumenti specifici per affrontare queste situazioni:

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con DSA;

per gli studenti con DSA; Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni con disabilità;

per alunni con disabilità; Team per l’inclusione e figure come il docente di sostegno o l’educatore.

Tuttavia, emergono limiti strutturali e organizzativi. In alcuni casi, il PDP non viene applicato correttamente, come segnalato dalla madre di Marco. In altri, come nel caso del ragazzo plusdotato, la scuola non riconosce il bisogno di personalizzazione didattica.

Anche la formazione dei docenti sulla gestione di comportamenti problematici risulta disomogenea. Le decisioni disciplinari, sebbene formalmente corrette, possono rivelarsi punitive e non risolutive se non accompagnate da percorsi educativi strutturati.

La questione educativa oltre la sanzione

Dai casi citati emerge un interrogativo più ampio: come rispondere a studenti che manifestano sofferenza attraverso il comportamento? Punire, accogliere, rieducare: ogni scelta ha conseguenze sul piano relazionale e sul diritto allo studio.

Secondo molte famiglie coinvolte, la scuola tende a tutelarsi più che a includere. Alcuni dirigenti scolastici, invece, rivendicano il bisogno di garantire un clima sereno per tutti, soprattutto nei casi in cui i comportamenti interferiscono con il diritto degli altri studenti ad apprendere.

Verso una riflessione condivisa

L’alternativa alla sospensione non è sempre semplice. I laboratori riparativi, i percorsi educativi affiancati da specialisti, le sanzioni “con funzione pedagogica” richiedono risorse, tempo, personale formato. Non tutte le scuole dispongono degli strumenti per mettere in pratica interventi, anche se previsti dalla normativa.

Resta così aperta la domanda che la madre di Marco si pone: “Cosa facciamo con i ragazzini difficili? Li prendiamo e li buttiamo sulla strada?”.