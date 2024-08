Mini call veloce Sostegno 2024, non ci sono posti in Calabria Di

Comunicazione dell’USR Calabria in merito alla mancata disponibilità di posti per la procedura cosiddetta “mini call veloce GPS sostegno prima fascia” per aspiranti inseriti a pieno titolo.

La comunicazione

“Si fa seguito all’AVVISO prot. n. AOODGPER0126403 del 19 agosto u.s. di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “mini-call veloce”) dei docenti inclusi a pieno titolo nella I fascia delle GPS per posti di sostegno e si rende noto che, a conclusione delle operazioni assunzionali a legislazione vigente su posti di sostegno, ivi incluse quelle poste in essere ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 111 del 6 giugno 2024, non residuano posti di sostegno nella regione Calabria da destinare alla procedura in parola.”

