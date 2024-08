Mini call veloce sostegno 2024: graduatorie e abbinamenti aspiranti/provincia [Elenco in aggiornamento] Di

Mini call veloce sui posti di sostegno residui per l’anno scolastico 2024/25: gli USR provvedono all’abbinamento alla provincia tra coloro che hanno prodotto domanda entro le ore 13:59 del 26 agosto, previa pubblicazione degli elenchi degli aspiranti.

Abbinamenti candidati/provincia

Gli USR pubblicano gli elenchi tenendo conto dei contingenti regionali, elaborati dal sistema informatico in relazione alle preferenze espresse dagli aspiranti tramite istanza telematica.

Gli elenchi con le assegnazioni della provincia sono stati pubblicati anche sul sistema INR (Informatizzazione Nomine in Ruolo); ciascun candidato individuato riceve anche una e-mail con la comunicazione della provincia e dell’insegnamento su cui è stato individuato.

Liguria graduatorie –

Lombardia graduatorie –

Piemonte abbinamento candidati /provincia

Sardegna graduatorie –

[ELENCO IN AGGIORNAMENTO]

Fase 2 scelta della scuola

Gli Uffici di Ambito Territoriale interessati, con le modalità organizzative che riterranno più opportune, procederanno a contattare i candidati individuati nella fase 1, affinché possano segnalare l’ordine di preferenza per la sede e procedere con la relativa assegnazione.

In questa fase, alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo, saranno, in via prioritaria, assegnate le sedi ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7.