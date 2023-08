Mini call veloce GPS sostegno, ecco le province assegnate [IN AGGIORNAMENTO] Di

Esiti della min call veloce 2023/24 per posti residui di sostegno: gli Uffici scolastici pubblicano le province assegnate, seguiranno le modalità per l’assegnazione della sede.

Ecco l’avviso dell’Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna

Si pubblica l’elenco degli aspiranti che hanno partecipato alla procedura in parola per *** come regione destinataria, indicando poi l’elenco preferenziale delle province e risultando destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi del D.M n. 119/2023.

Si rammenta che l’art. 4 del DM n. 119/2023 dispone quanto segue:

➢ l’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta

l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere a), b) e c) dell’Ordinanza ministeriale n. 112/2022, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS;

➢ la mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a), b) e c) dell’Ordinanza ministeriale n. 112/2022.

Si precisa, inoltre, che i candidati non presenti nell’elenco oggetto del presente avviso non si sono collocati in posizione utile al fine di risultare destinatari di proposta di contratto a tempo determinato ai sensi del DM n. 119/2023.

FASE 2 (SCELTA SEDE)

Le operazioni relative alla scelta della sede NON avverranno in modalità telematica, pertanto la relativa procedura sarà effettuata a cura degli uffici territoriali di rispettiva

competenza.

Si invitano gli aspiranti individuati ad attendere di essere contattati dall’ufficio territoriale competente e comunque tenere monitorato il relativo sito Internet, in quanto potranno essere rese tempestivamente note ulteriori informazioni, non appena disponibili.

EMILIA ROMAGNA

SARDEGNA –

TOSCANA –