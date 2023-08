Mini call veloce docenti sostegno GPS: domande dal 9 agosto. Posti disponibili circa 5.000, ma mancano ancora delle province. Zero in Sicilia [IN AGGIORNAMENTO] Di

Partirà domani 9 agosto alle ore 9 la mini call veloce per gli aspiranti delle GPS che vogliano partecipare alle assunzioni sui posti disponibili in altre province, seguendo la procedura prevista dal DL44/2023. Fino a oggi 8 agosto sono possibili le nomine effettuate scorrendo le GPS di prima fascia ed elenco aggiuntivo per gli aspiranti inseriti a pieno titolo che hanno presentato domanda di assunzione.

I posti ancora vuoti dopo lo scorrimento delle GPS

I posti assegnati da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo

Al netto delle surroghe – possibili nelle province in cui i posti liberati dalle rinunce vengono coperti scorrendo ancora le graduatorie – i posti liberi dopo la fase straordinaria di assunzioni da GPS sostegno vanno proposti per la call veloce.

All’apertura delle funzioni non tutti gli Uffici Scolastici hanno comunicato le disponibilità. Ciò è probabilmente da imputare al carico di lavoro di cui si sono trovati investiti gli uffici, che lavorano con lo stesso organico dei mesi ordinari, per gestire procedure complesse in poche settimane.

Ci sono infatti uffici scolastici ancora alle prese con le surroghe da GaE, che non hanno ancora avviato le nomine da concorso straordinario bis, che non hanno ancora pubblicato lo scorrimento della GPS.

I dati sono dunque parziali. Il numero maggiore di posti sarà a disposizione in Emilia Romagna (1.023), Lombardia (2.687), Piemonte (704), Veneto (533), al netto delle province che devono ancora pubblicare.

Il numero maggiore di posti a disposizione per ADMM secondaria primo grado e ADEE sostegno primaria, pochi per ADSS secondaria II grado.

Ecco i posti disponibili

Emilia Romagna

contingente disponibile per tutte le province –

Bologna – sostegno primaria –

Forlì Cesena sostegno primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Rimini – sostegno primaria e secondaria primo grado –

Ravenna – 12 sostegno infanzia, 49 primaria, 47 secondaria primo grado, 34 secondaria secondo grado –

Modena – sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Reggio Emilia – Sostegno secondaria primo grado –

Friuli Venezia Giulia – contingente infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Liguria

– le disponibilità per tutte le province –

Lombardia

le disponibilità per tutte le province –

Como – sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado –

Piemonte

Le disponibilità per tutte le province –

Vercelli – posti residui sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Verbano Cusio Ossola –

Novara – disponibilità –

Sardegna

Oristano – sostegno primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Sicilia – per la regione Sicilia non vi sono posti disponibili per ADAA, ADEE, ADMM e ADSS Nota

Toscana – tutte le province –

Arezzo – sostegno infanzia –

Firenze – sostegno primaria –

Siena –sostegno primaria –

Grosseto – sostegno infanzia e primaria –

Livorno- sostegno primaria e secondaria primo grado –

Lucca – sostegno primaria, secondaria primo grado –

Pisa – sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado –

Pistoia – ADAA-ADMM-ADSS PT_Disponibilita residue mini call_

ADAA PT_Disponibilita residue mini call_

ADEE PT_Disponibilita residue mini call_

ADMM SI_Disponibilita residue mini call_ADEE

Prato – sostegno infanzia, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Veneto

contingente disponibile per tutte le province –

Padova – sostegno primaria –

Treviso – sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado –

Venezia – sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado –

Rovigo – sostegno infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado –

Verona – sostegno primaria e secondaria primo grado –

La domanda

Possono partecipare (la domanda è facoltativa) alla Call veloce “straordinaria”, come leggiamo nel DM 119/2023, gli aspiranti che:

abbiano partecipato alla procedura di assunzione straordinaria nella provincia di inclusione;

non siano stati destinatari di proposta di nomina nell’ambito della suddetta procedura;

non abbiano rinunciato all’incarico ottenuto ovvero non abbiano rinunciato in quanto non hanno espresso alcune sedi.

Non possono, invece, partecipare alla procedura in questione gli aspiranti che:

non abbiano partecipato alla procedura di assunzione nella provincia di inclusione;

abbiano rinunciato all’incarico ottenuto ovvero abbiano rinunciato in quanto non hanno espresso alcune sedi.

Dal 9 all’11 agosto su Istanze online

si possono scegliere anche più province appartenenti alla medesima regione;

non si può scegliere la provincia di inclusione in GPS, mentre si possono scegliere altre province della regione in cui è ubicata quella (provincia) di inserimento in GPS. Avviso Ministero

L’elenco sarà graduato sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS

Quindi l’elenco dovrà prevedere posizioni differenziate per chi è in

prima fascia dal 2022 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1A)

nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1B)

All’interno delle fasce 1A e 1B la posizione sarà determinata dal punteggio.

Assegnazione provincia

L’assegnazione della provincia e della tipologia di posto di sostegno avviene tramite procedura informatizzata, sulla base del suddetto elenco.

Valgono anche in questa fase le riserve di posti della legge 68/99, se il contingente non è saturo.

Assegnazione sede

Quanto all’assegnazione della sede (scuola), le indicazioni sono fornite nell’annuale nota sulle supplenze, ove leggiamo che, una volta assegnate provincia/tipologia di posto di sostegno, ciascun Ufficio scolastico procede all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative. Questo perché tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo. In ogni caso l’Ufficio Scolastico dovrà indicare le modalità per comunicare l’eventuale diritto alla precedenza nella scelta della sede per legge 104.

Anno di prova e formazione

La nomina sarà con contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2023/24, finalizzata al ruolo dopo il superamento dell’anno di prova. Ecco cosa prevede l’anno di prova e formazione

