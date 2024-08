Mini call veloce docenti 2024, fase 2: scelta della scuola. Le ISTRUZIONI Di

Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/25: parte la fase 2 di scelta della scuola per coloro che hanno ricevuto l’attribuzione della provincia in seguito alla domanda presentata entro lo scorso 26 agosto. Le indicazioni sono a cura dei singoli Uffici Scolastici, non essendo prevista una fase informatizzata a livello nazionale.

Gli USR hanno completato la fase 1 della mini call veloce, disposta sulla base del dm n. 111 del 6 giugno 2023 pubblicando

il contingente delle disponibilità

le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda tra il 23 agosto ore 14 e il 26 agosto ore 13:59

l’abbinamento alla provincia

Il DM dispone che l’aspirante accetti l’attribuzione della provincia (se rinuncia non potrà svolgere supplenze per l’anno scolastico 2024/25).

La fase di scelta della scuola avviene invece perlopiù a livello provinciale.

In questa fase, alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo, saranno, in via prioritaria, assegnate le sedi ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7. E’ necessario allegare la relativa documentazione.

Si consigli di indicare l’ordine di preferenza di tutte le sedi.

Se non si indicano tutte le sedi e non dovessero esserci posti nelle sedi indicate, sarà attribuita d’ufficio una delle sedi rimanenti.

Gli aspiranti che non esprimono una preferenza sono assegnati d’ufficio a una sede, in subordine a chi abbia espresso la preferenza.

EMILIA ROMAGNA

Avviso: Si invitano gli aspiranti individuati ad attendere di essere contattati dall’ufficio territoriale competente e comunque tenere monitorato il relativo sito Internet, in quanto potranno essere rese tempestivamente note ulteriori informazioni, non appena disponibili.

FRIULI VENEZIA GIULIA

La fase di scelta della sede è gestita esclusivamente dagli Uffici Ambiti Territoriali Trieste e Udine.

Gli aspiranti provvedono a compilare il modulo per la scelta della sede (Allegato 3) o per la rinuncia (Allegato 4) e a inoltrare il modello firmato in formato PDF, con copia di un documento di riconoscimento. Le istruzioni

LIGURIA

LOMBARDIA

La sede di servizio sarà assegnata dall’Ufficio territoriale della provincia assegnata

Bergamo –

Como – Cremona –

Lecco – Mantova – Monza e Brianza – Milano –

Sondrio –

Varese –

PIEMONTE

Alessandria –

Asti –

Biella –

Cuneo –

Vercelli –

SARDEGNA

Oristano – Sassari –

VENETO

Rovigo –

[IN AGGIORNAMENTO]

L’elenco potrebbe non essere aggiornato in tempo reale. In ogni caso fanno fede esclusivamente gli avvisi pubblicati sui rispettivi siti internet degli Uffici Scolastici.

Abbinamenti aspiranti /provincia –