Mini call veloce 2024, procedura al via: chi può presentare domanda e come funziona. RISPOSTE AI QUESITI Di

Immissioni in ruolo anno scolastico 2024/25: dopo lo scorrimento di gaE e concorsi (limitatamente ai vincitori), dopo lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia per i posti di sostegno residui, il terzo atto è la mini call veloce sui posti di sostegno ancora residui. Domanda entro il 26 agosto ore 13:59. A rispondere alle domande dei nostri lettori la docente Caterina Bufanini.

A chi è rivolta questa mini call veloce?

La mini call veloce è rivolta a tutti coloro che sono inseriti in prima fascia GPS sostegno, a pieno titolo, esclusi coloro che hanno ottenuto il titolo all’estero e sono ancora in attesa di riconoscimento. Questi docenti, se lo desiderano, possono compilare l’istanza per cercare di ottenere il ruolo in una provincia diversa da quella in cui sono inseriti nelle GPS. È importante sottolineare che, per candidarsi alla mini call veloce, non si deve essere stati rinunciatari alle sedi per il ruolo nella propria provincia.

È possibile presentare domanda anche per altre regioni, oltre alla propria? Ad esempio, se sono iscritto alle GPS in Sicilia, posso fare domanda per l’Emilia Romagna, la Lombardia o il Veneto, se ci sono posti residui disponibili?

Esatto, la mini call veloce è una procedura straordinaria residuale, che si attiva solo dove ci sono posti rimasti vacanti, non solo dopo le immissioni ordinarie da GAE e concorso, ma anche dopo la procedura straordinaria di immissione da prima fascia sostegno. In molte realtà territoriali e per alcune classi di concorso, è possibile che non ci siano posti residui e quindi che la procedura non si realizzi. Ad esempio, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha comunicato che, per il sostegno nelle secondarie di secondo grado, questa procedura non avrà luogo, così come in molti altri territori.

I precari possono partecipare? Chi è iscritto alle GPS può fare domanda?

Sì, chi è iscritto in GPS prima fascia sostegno con un titolo riconosciuto in Italia può presentare domanda. Si può fare domanda in altre province della propria regione di inserimento oppure in province di una regione diversa, purché tutte le province siano afferenti a un’unica regione. Ad esempio, se sono in GPS in provincia di Torino, posso presentare istanza di mini call veloce per le province di Roma o Latina, ma non posso selezionare province appartenenti a più regioni diverse.

Chi è in prima fascia sostegno, ma in graduatoria incrociata senza TFA, può partecipare alla mini call veloce?

No, chi è in graduatoria incrociata non può partecipare alla mini call veloce, perché non si tratta di una graduatoria di sostegno a tutti gli effetti. La graduatoria incrociata è riservata a chi si rende disponibile per eventuali posti di sostegno senza avere la specializzazione, quindi non rientra nella prima fascia sostegno.

La mini call veloce è obbligatoria? Cosa succede se rifiuto un ruolo?

La mini call veloce è un’istanza volontaria. Tuttavia, chi partecipa deve essere consapevole delle conseguenze: se si accetta un ruolo tramite mini call veloce, non è possibile rifiutarlo. In caso di rifiuto, si perde la possibilità di ottenere supplenze per l’anno in corso da qualsiasi graduatoria. Chi invece è in prima fascia sostegno e non presenta domanda per la mini call veloce, rimane a disposizione per le supplenze annuali nella propria provincia. Inoltre, va considerato il vincolo di permanenza triennale nella sede di immissione in ruolo, a meno che non si rientri nelle deroghe previste dal contratto collettivo nazionale.

Esiste un algoritmo anche per la mini call veloce? Come funziona?

Sì, tutte le procedure informatizzate sono gestite da un programma, spesso definito “algoritmo” in gergo giornalistico. Se un docente seleziona più province, deve indicare l’ordine di preferenza. Successivamente, si procederà seguendo l’ordine di graduatoria e, in caso di parità di punteggio, verranno considerati i titoli di preferenza. È come se si creasse una piccola graduatoria tra tutti i candidati.

Quanto tempo ho dall’assegnazione della sede alla presa di servizio?

In generale, la presa di servizio per chi è destinato a una sede per il ruolo è fissata per il 2 settembre. Le funzioni della mini call veloce chiudono il 26 agosto, quindi gli uffici scolastici avranno tempo per elaborare i dati e inviare le mail con l’assegnazione delle sedi. Queste mail arriveranno sicuramente prima del 2 settembre. È sempre consigliabile contattare la scuola telefonicamente per comunicare l’accettazione e, se necessario, discutere eventuali esigenze particolari, come il differimento della presa di servizio, soprattutto per chi si trova a dover affrontare un trasferimento fuori regione.

Si può fare la mini call veloce su province di regioni diverse da quella scelta per le GPS?

Sì, è possibile farlo.

Cosa bisogna fare per rettificare un punteggio assegnato in GPS, se risulta errato e inferiore rispetto a quello effettivo?

È necessario inviare una comunicazione all’Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza, specificando chiaramente quali sono i calcoli errati, basandosi sulla tabella di valutazione dei titoli. Molti uffici scolastici provinciali hanno predisposto un modulo specifico per questa segnalazione. In alternativa, si può inviare una mail ordinaria o, preferibilmente, una PEC, descrivendo dettagliatamente l’errore e richiedendo la rettifica. Ti consiglio di controllare il sito dell’Ufficio Scolastico per verificare eventuali termini entro i quali inviare le segnalazioni, e di procedere il prima possibile.

Ho una bambina piccola e partecipo alla mini call veloce. Qual è la regione più vicina alla Sicilia con maggiori possibilità di posti?

La situazione dipende molto dalle disponibilità dei posti. Regioni vicine come Basilicata e Calabria, purtroppo, non hanno posti disponibili, e nemmeno la Puglia. In questo caso, potrebbe essere necessario considerare regioni più a nord. Tuttavia, va ricordato che si tratta di scelte di vita importanti, e bisogna ponderare bene ogni decisione.

Se non ho dato disponibilità per tutte le sedi della mia provincia, posso partecipare alla mini call veloce?

Per partecipare alla mini call veloce, è essenziale non risultare rinunciatari nella propria provincia. Nella sezione quattro dell’istanza delle centocinquanta preferenze, era necessario selezionare tutte le sedi disponibili nella propria provincia. Se non hai selezionato tutte le sedi, potresti risultare rinunciatario per alcune di esse, e in questo caso non potresti accedere alla mini call veloce.

Essendo iscritti in GPS prima fascia, si può partecipare solo per interpello e non si possono fare interpelli e MAD?

Gli interpelli sostituiranno le MAD. Gli iscritti in GPS possono aderire agli interpelli solo se non risultano assegnatari di una supplenza. Se si riceve una supplenza e la si rifiuta, non sarà possibile aderire agli interpelli successivi.

Puoi ripetere i requisiti per poter accedere alla mini call veloce?

Bisogna essere iscritti in prima fascia GPS sostegno, senza riserve, quindi con titolo conseguito in Italia o riconosciuto secondo la legislazione italiana. Inoltre, non si deve essere risultati rinunciatari nella propria provincia o assegnatari di una sede per l’immissione in ruolo straordinaria da prima fascia.

Una volta convocati e accettato il ruolo, è possibile usufruire delle agevolazioni previste per i figli minori di 12 anni?

Sì, è possibile, ma solo se si rientra nelle deroghe previste dal contratto collettivo nazionale per l’assegnazione provvisoria. Tuttavia, ricordo che, in generale, esiste un vincolo di permanenza più rigido, di tre anni, se non si rientra in queste deroghe.

Se si rifiuta il ruolo per la mini call veloce, si può comunque accettare una supplenza dalle graduatorie di istituto?

Purtroppo no. Se si rifiuta il ruolo ottenuto tramite la mini call veloce, che è una procedura volontaria, si perde la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza per l’anno in corso da tutte le graduatorie di cui si fa parte.

Una mia collega è incinta di quattro mesi. Può fare la mini call veloce, congelare l’anno di prova e svolgerlo il prossimo anno?

Sì, se la tua collega rientra nei requisiti per la mini call veloce, può aderire alla procedura, prendere servizio e poi, quando i tempi saranno maturi, andare in maternità. La maternità è uno dei motivi per cui si può ripetere l’anno di prova, che quindi potrà essere svolto l’anno successivo.

Se si ritira l’istanza delle centocinquanta preferenze, è possibile ottenere una supplenza da graduatoria d’istituto per il 30 giugno o il 31 agosto?

Sì, ritirando l’istanza delle centocinquanta preferenze, si viene esclusi dall’algoritmo delle GPS, ma si rimane comunque nelle graduatorie d’istituto, mantenendo la possibilità di ottenere supplenze.

Qual è la situazione degli idonei del concorso 2020?

La situazione degli idonei del concorso 2020 è particolare, perché quella graduatoria è destinata a diventare a esaurimento. Tuttavia, il concorso PNRR, che si è appena concluso, ha la priorità. In alcune regioni ci sono state convocazioni per l’immissione in ruolo degli idonei del concorso PNRR, ma solo a determinate condizioni, dopo gli scorrimenti della graduatoria del concorso appena svolto. Sarà importante seguire l’evolversi della situazione.

Se accetto la chiamata della mini call veloce e poi rifiuto, cosa succede?

Se accetti e poi rifiuti, il tuo rifiuto comporterà l’impossibilità di ottenere supplenze per l’anno in corso. In più, abbandonare il servizio dopo aver accettato equivale a un abbandono di servizio su una supplenza annuale.

Nelle immissioni in ruolo da prima fascia GPS, chi ha diritto alla riserva e chi ha la priorità nella scelta del posto?

La riserva è garantita al 15% per il servizio civile universale, mentre la priorità nella scelta della sede è riservata a chi beneficia della legge 104. Tuttavia, è importante distinguere: la riserva riguarda una quota di posti destinata a categorie protette, mentre la priorità nella scelta della sede si applica solo se ci si trova in turno di nomina e non permette di scavalcare chi ha diritto alla riserva.

La partecipazione alla mini call veloce preclude la possibilità di rientrare negli scorrimenti delle graduatorie di merito del 2024?

No, partecipare alla mini call veloce non preclude la possibilità di rientrare negli scorrimenti delle graduatorie di merito. È possibile, ad esempio, ottenere un posto tramite la mini call veloce e successivamente risultare vincitori in una graduatoria di merito del concorso, avendo la facoltà di scegliere tra i due.

Si può chiedere il part-time al momento della presa di servizio?

Sì, è possibile chiedere il part-time al momento della presa di servizio. Tuttavia, è buona norma informare la scuola della propria intenzione prima del 2 settembre, per agevolare l’organizzazione scolastica. La richiesta formale può comunque essere fatta il giorno stesso della presa di servizio, prima di firmare.

Chi non partecipa alla mini call veloce può comunque partecipare ai concorsi?

Sì, chi non partecipa alla mini call veloce può comunque partecipare ai concorsi. Non c’è nessuna correlazione tra la partecipazione alla mini call veloce e la partecipazione ai concorsi. È importante riflettere bene prima di decidere di partecipare alla mini call veloce, dato che comporta impegni prolungati e significativi.

Se si accetta la nomina da mini call veloce, si viene chiamati anche dalle GPS della stessa provincia?

No, accettare la nomina da mini call veloce preclude la possibilità di essere chiamati per qualsiasi supplenza da qualsiasi graduatoria di inserimento per l’anno in corso. Se c’è incertezza sull’accettare una nomina, è meglio non presentare l’istanza, per evitare di rimanere senza né il ruolo né la supplenza.

Dove posso trovare il link per la compilazione dell’istanza per la mini call veloce?

Il link per la compilazione dell’istanza si trova su Istanze Online, accedendo dal sito del Ministero dell’Istruzione. Dopo aver effettuato l’accesso, troverai la voce “Presentazione di domanda procedura assunzionale per chiamata veloce GPS sostegno”.