Minaccia preside e aggredisce docente: denunciata nonna di un alunno Di

Brutto episodio di cronaca che vede protagonista, suo malgrado, un insegnante. Minaccia il dirigente scolastico e aggredisce un’insegnante, spingendola e facendola cadere a terra. È successo a Napoli, dove una 55enne è stata denunciata per minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto nei pressi di un istituto scolastico per la segnalazione di una lite, il padre di un alunno si era presentato a scuola per far uscire anticipatamente il figlio rifiutandosi di firmare il modulo scolastico previsto.

Successivamente è sopraggiunta la nonna del bambino, la quale ha iniziato a ingiuriare e minacciare il dirigente scolastico, per poi minacciare anche una docente fino a spingerla, facendola rovinare a terra.