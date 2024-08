Minacce alla procuratrice Claudia Caramanna, Valditara: “Al fianco di chi combatte il cancro mafioso” Di

Minacce scritte alla procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna che segue anche i figli dei boss. La solidarietà del mondo della scuola. “A nome della Scuola siciliana esprimo solidarietà e sostegno alla procuratrice” dice il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, che definisce “deplorevoli le minacce che ancora una volta sono state rivolte a una professionista sensibile e coraggiosa impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata e al contempo nella tutela dei più giovani da situazioni di rischio e del loro riscatto dal sistema criminale”.

“Esprimiamo solidarietà alla procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, che è stata oggetto di esplicite minacce mafiose.” Lo dichiara Giusto Catania, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, istituzione scolastica capofila della Rete per la cultura antimafia nella scuola.

“L’impegno della procura dei minori di Palermo è molto importante e si svolge in stretta connessione con l’azione educativa delle istituzioni scolastiche, in particolare nei territori complessi delle nostre periferie urbane. Continuiamo ad essere impegnati ad affiancare e sostenere l’impegno dell’autorità giudiziaria che, in un rapporto costante con il mondo della scuola, favorisce la crescita della cultura antimafia.”

Valditara: “Al fianco di chi combatte mafia”

Il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto su X: “La scuola italiana e il suo ministro sono al fianco di chi combatte ogni giorno il cancro mafioso. Solidarietà alla procuratrice”.