Minacce alla figlia di Meloni, il prof: “Chiedo scusa. Gesto stupido. In classe non ho mai fatto politica” Di

L’insegnante, dopo la pubblicazione del post con minacce riguardante la figlia della presidente del Consiglio Meloni, chiede scusa: “È stato un gesto stupido, scritto d’impulso” ha detto al Roma. Il docente è stato identificato qualche ora dopo la pubblicazione del post e la diffusione. Nel post augurava alla figlia del Premier “la stessa sorte della ragazza di Afragola” uccisa dall’ex fidanzato alcuni giorni fa.

A seguito della diffusione del post, il docente ha raccontato di aver subito minacce, danneggiamenti materiali e insulti. Ha quindi sporto denuncia alla Polizia Postale, motivando la successiva rimozione del contenuto come una decisione presa in autonomia, dettata dalla consapevolezza dell’errore.

La richiesta di comprensione

Il prof ha espresso rammarico per il contenuto del post, ribadendo che non corrisponde alla propria persona. Ha riconosciuto che quanto scritto è stato un gesto “stupido” e ha denunciato una presunta strumentalizzazione politica dell’accaduto. Secondo quanto riferito, alcune persone lo avrebbero esposto pubblicamente, con l’intento di ottenere il suo licenziamento.

“Mi rendo conto della gravità – ha detto – in classe non ho mai fatto politica. I miei studenti mi vogliono bene. Odio ogni forma di violenza, amo gli animali, faccio volontariato. È stato un errore” ha evidenziato.

Il messaggio a Valditara

Il docente si è infine rivolto al ministro dell’Istruzione e del Merito, contestando l’idea che l’idoneità di un insegnante debba dipendere dall’adesione alle idee del governo. Ha infine richiamato l’attenzione sull’affetto manifestato dagli studenti, che – ha dichiarato – gli hanno inviato numerosi messaggi di solidarietà.

La posizione del ministro

Valditara, ieri dopo l’accaduto, ha espresso una posizione netta sulla necessità di tutelare l’integrità della figura dell’insegnante, in particolare in relazione alla sua visibilità pubblica. Secondo il ministro, non è più accettabile sopportare comportamenti, compiuti in presenza o attraverso i social media, che minano il decoro e la dignità richiesti a una professione che coinvolge direttamente la crescita e l’educazione dei giovani.

Chi non è in linea con le norme deontologiche della professione “non è degno di far parte della scuola” ha detto il ministro.