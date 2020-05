Milano Digital Week, alla scoperta del virtuale anche per gli studenti

In tempi di Coronavirus anche gli eventi pubblici si organizzano online. La Milano che non si ferma ha dato vita alla sei giorni dedicata alla settimana del digitale dove si è discusso anche di scuola.

Per la Milano Digital Week sono stati organizzati oltre 500 incontri virtuali, molti dei quali dedicati all’educazione, ambiente, economia sostenibile e lavoro. Gran finale – come racconta il Corriere.it – con il concerto in streaming dal Museo della Scienza e della Tecnologia.

Fra gli appuntamenti di maggiore interesse per la scuola, va ricordato “Maestri d’Italia” una scuola online di Operazione Risorgimento Digitale. In un’ora dedicata alla robotica e al digitale, l’interesse dei ragazzi è stato ragguardevole. Non sono poi mancate sessioni legate alla ormai familiare didattica a distanza, all’importanza delle materie Stem, racconti interattivi e anche alle dinamiche dei videogiochi e delle esperienze legate alla realtà virtuale e aumentata.