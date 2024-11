Middle management, Anief scrive al Ministero: subito un tavolo tecnico per proseguire la Formazione incentivata: colmare il gap tra il lavoro proficuo di 100.000 docenti a contatto con i presidi e l’assenza di riconoscimento professionale Di

Avviare il prima possibile un tavolo tecnico per la prosecuzione del percorso di Formazione incentivata dell’anno scolastico in corso rivolta a decine di migliaia di docenti che operano a stretto contatto con la dirigenza, le cosiddette ‘figure di sistema’.

A chiedere la convocazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito è il sindacato Anief, a seguito della conclusione del primo percorso di formazione volontaria incentivata organizzato dallo stesso Ministero – DM n. 113 del 6 giugno 2024 – per le figure di sistema che lavorano a supporto del funzionamento organizzativo e didattico nella scuola autonoma che rientra a pieno titolo nelle misure che articolano la Missione 4 del PNRR.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “è arrivato il momento di introdurre formalmente nella scuola autonoma l’area delle figure di sistema da collocarsi a livello intermedio tra la Dirigenza ed il personale docente, come del resto avviene in tutta la pubblica amministrazione. Poiché va assolutamente colmato il gap oggi più che mai esistente tra la presenza costante e proficua di circa 100.000 insegnanti operanti a stretto contatto con la dirigenza e l’assenza di riconoscimento professionale da parte dello Stato, è chiaro che diventa sempre più necessario introdurre norme giuridiche e prevedere quelle contrattuali comprendenti finalmente la presenza delle figure di sistema, rientranti nel middle management scolastico, con all’interno le modalità di accesso e di retribuzione, di carriera e anche di formazione permanente”, conclude il sindacalista Anief.

LA RICHIESTA AL MINISTERO

Nella richiesta formulata al Mim, il giovane sindacato ricorda che il percorso formativo, “erogato attraverso la piattaforma ‘Scuola Futura’, è stato condotto da ricercatori di Indire, da esperti impegnati nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, da docenti universitari, da dirigenti scolastici ed ha interessato 30.000 docenti impegnati in incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

Considerando, prosegue Anief, “che è stata molto apprezzata la scelta politica di riconoscere formalmente il ruolo delle figure di sistema con un percorso di formazione che di fatto apre al riconoscimento del middle management oggi presente e fondamentale per il funzionamento organizzativo e didattico” e “preso atto che i docenti si chiedono come procederà il percorso di formazione, che non potrà interrompersi e dovrà necessariamente tenere conto di chi ha già completato positivamente la prima annualità”, l’organizzazione sindacale ha provveduto a presentare l’importante richiesta.

QUALI SONO LE FIGURE DI SISTEMA

Le figure di sistema nella scuola italiana sono costituite da: collaboratori dei dirigenti scolastici individuati ai sensi del comma 5 art. 25 del D. Lgs 165/2001; dai responsabili dei plessi distaccati; dalle funzioni strumentali; dai coordinatori di dipartimento; dagli animatori digitali; dai docenti tutor per i neo-immessi in ruolo; dai tutor per l’orientamento e dai i docenti orientatori ai sensi del Decreto MIM 63 del 5/4/2023; infine, dai referenti di sistema previsti dalle attuali norme giuridiche.