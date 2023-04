Messina Denaro, arrestata la maestra ‘fiancheggiatrice’ del boss. La procura: “Ha favorito la sua latitanza” Di

Nella rete di Matteo Messina Denaro è stata individuata un’altra figura femminile che sarebbe affiliata alla mafia, ovvero Laura Bonafede, una maestra di scuola primaria di 56 anni.

L’insegnante è figlia del defunto capomafia di Campobello e moglie di un ergastolano, entrambi fedelissimi del superlatitante. Recenti attività investigative hanno portato alla perquisizione della sua abitazione a Campobello di Mazara da parte dei carabinieri del Ros e al suo arresto nella mattinata di oggi, così come segnala La Repubblica.

Il pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido le contesta i reati di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento, con l’aggravante di avere favorito l’organizzazione mafiosa. Nell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Bonafede si scrive che l’insegnante avrebbe provveduto alle necessità di vita quotidiana del latitante, gli avrebbe fatto la spesa per fargli avere rifornimenti temendo che potesse essere contagiato dal Covid e non potesse uscire, avrebbe condiviso con lui un linguaggio cifrato per tutelare l’identità di altri protagonisti della rete di protezione del boss e curato con maniacale attenzione la sua sicurezza.

Inoltre, dalle analisi dei pizzini trovati nel covo di Messina Denaro, è emersa una presunta relazione sentimentale tra la donna e il padrino, che avrebbe avuto luogo nel periodo compreso tra il 2007 e il 2017.

La maestra, come è noto, era stata sospesa dall’insegnamento per 10 giorni: il provvedimento cautelare era stato adottato dall’USR Sicilia. Il provvedimento era stato adottato, si legge in una nota della scuola, “in considerazione della vasta eco mediatica suscitata dal presunto legame dell’insegnante con il boss mafioso Matteo Messina Denaro e al fine di tutelare l’immagine della scuola e di garantire il sereno svolgimento dell’attività scolastica”.

L’operazione, spiegano gli inquirenti, rappresenta una prosecuzione dell’indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito di catturare a Palermo il super-latitante Matteo Messina Denaro.