Mercedes GLE e GLC Coupé: l’ultimo stato evolutivo del SUV

Da sempre considerati l’anello di congiunzione tra le auto di lusso e le cosiddette family car, i SUV hanno guadagnato fette di mercato sempre più ampie nel corso degli ultimi due decenni. Merito senza dubbio di una ricerca ingegneristica che ha puntato da subito sulla minimizzazione di quelli che erano considerati inizialmente i difetti principali di questo tipo di auto (scarsa agilità nelle aree urbane, consumi elevati) e sulla contestuale esaltazione dei pregi (spaziosità, affidabilità su ogni tipo di tracciato, solidità). Il risultato è che oggi un SUV di alta gamma è un’auto pratica e dai consumi relativamente contenuti e al tempo stesso il modello più affidabile e sicuro reperibile sul mercato.

Tra i top brand che da sempre rappresentano una garanzia per quanto riguarda i SUV, Mercedes si è ricavato negli anni un posto di privilegio. In particolare, nell’ultimo decennio, grazie all’eccellente lavoro di progettazione del suo “ramo” dedicato alle auto sportive Mercedes-AMG, il marchio tedesco è riuscito persino a “giocare d’anticipo”, intercettando prima della concorrenza i gusti e i desideri di una larga parte della clientela e a tradurli in nuovi veicoli. Una lungimiranza che ha fatto del marchio Mercedes nel suo complesso un sinonimo di autorevolezza e credibilità, alimentando la (fondata) convinzione che acquistando un veicolo di tale marchio sia praticamente impossibile fare un affare sbagliato o pentirsi dell’acquisto.

Lo dimostrano anche i due ultimi SUV sportivi immessi da Mercedes sul mercato. Da un lato abbiamo il modello GLE, autentica quintessenza di ciò che un SUV deve necessariamente essere al giorno d’oggi per risultare realmente competitivo; vale a dire, nel caso specifico, una sintesi perfetta di sportività ed eleganza, perfetta sia nell’off-road che su strada e dunque capace di muoversi con agilità tanto nei centri abitati quanto su piste e sentieri più “avventurosi”. Dall’altro c’è un modello letteralmente rivoluzionario, quale può essere considerato il Mercedes GLC Coupé, che come suggerisce il nome è un avveniristico e persino visionario blend tra SUV e coupé; ciò significa che questa vettura è stata progettata per portare alle estreme conseguenze quell’idea “sincretica” di ibridazione tra city car e auto da lunghe tratte cui si accennava in precedenza; è stata proprio questa peculiarità a spingere la critica specializzata a valutarla come un capolavoro di tecnologia e design, destinato a ridefinire la progettazione automobilistica dell’immediato futuro.

