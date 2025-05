“Menti giovani in un mondo complesso”: la psicologia al servizio delle nuove generazioni Di

L’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) promuove la prima edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, in programma il 15 e 16 maggio 2025 presso la Reggia di Caserta. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare l’interazione tra sapere psicologico, istituzioni e società civile, con un focus specifico sulla condizione giovanile nel contesto contemporaneo.

Una prospettiva multidisciplinare sulla realtà giovanile

Il tema scelto, “Menti giovani in un mondo complesso”, guida una serie di panel tematici, tavole rotonde e interventi scientifici. Il programma coinvolge stakeholder, università, studenti, rappresentanti istituzionali e studiosi AIP, con un’attenzione particolare alle sfide che i giovani affrontano nei diversi ambiti della loro vita.

Tra i principali assi tematici esplorati:

letteratura e immaginari giovanili ;

; benessere psicologico nelle università ;

; stereotipi e violenza di genere ;

; educazione e relazioni intergenerazionali ;

; sviluppo sostenibile e prospettive lavorative ;

; intelligenza artificiale e consapevolezza tecnologica ;

; accesso ai servizi sanitari e psicologici.

Confronto tra ricerca e istituzioni

L’incontro si distingue per la pluralità degli approcci adottati. La psicologia non è solo chiamata a interpretare la realtà, ma anche a proporre strumenti e strategie per migliorare il benessere e l’adattamento dei giovani in ambienti come la scuola, l’università, il mondo del lavoro e il sistema sanitario.

In particolare, sono stati evidenziati:

i dati sulle difficoltà psicologiche degli studenti universitari ;

; le critiche al persistente condizionamento degli stereotipi di genere ;

; le proposte per promuovere carriere lavorative sostenibili ;

; l’urgenza di una riflessione critica sull’uso dell’intelligenza artificiale ;

; l’importanza di strutturare servizi di psicologia di base dedicati ai giovani.

Una piattaforma per la costruzione di politiche pubbliche

La Giornata si concluderà con una tavola rotonda di sintesi, durante la quale l’AIP presenterà proposte strategiche elaborate sulla base delle evidenze emerse. L’obiettivo è promuovere azioni concrete per la condizione giovanile, in un’ottica di sostenibilità, partecipazione e innovazione.

L’iniziativa si configura dunque come una piattaforma stabile di dialogo tra scienza psicologica e attori pubblici, pensata per costruire risposte fondate su dati, esperienze e riflessioni condivise.

Programma Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica – AIP