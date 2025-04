Mense scolastiche bio, in Veneto sono quintuplicate ma i fondi sono diminuiti Di

Negli ultimi sei anni, il Veneto ha registrato un significativo aumento nel numero di pasti biologici distribuiti nelle mense scolastiche, con un incremento di otto volte rispetto al passato. Parallelamente, il numero di scuole che hanno aderito all’utilizzo di prodotti biologici è quasi quintuplicato.

Nonostante i dati positivi, le risorse statali destinate al settore continuano a diminuire, riducendosi a circa un terzo di quanto previsto dalla legge 50/2017. Quest’ultima aveva istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, a Costabissara (Vicenza) durante l’evento “Il bio in Comune”, ha espresso l’auspicio che nel prossimo bilancio statale si possa tornare a investire nelle mense scolastiche, sottolineando come sia ormai consolidata la consapevolezza del valore del cibo sano anche nella ristorazione collettiva.

La distribuzione dei fondi per le mense biologiche

Il Fondo per le mense scolastiche biologiche, come spiegato da Caner, viene suddiviso annualmente tra le regioni:

l’86% delle risorse viene ripartito in base al numero di pasti biologici dichiarati dai comuni per le scuole pubbliche e dalle scuole private;

il restante 14% si basa sulla popolazione scolastica del territorio.

Le risorse sono finalizzate principalmente a ridurre il costo della mensa per le famiglie degli alunni, mentre una quota del 14% è destinata a progetti regionali di informazione e promozione.

Il caso del Veneto: numeri in crescita, fondi in calo

Nel 2019, in Veneto, i plessi che avevano attivato mense biologiche erano 12, per un totale di 405.888 pasti. Nel 2020, il numero di scuole coinvolte è salito a 23, con 561.650 pasti. Nel 2024, il numero di istituti aderenti ha raggiunto quota 54, con oltre 3.166.826 pasti somministrati.

Nonostante il successo del progetto regionale, il supporto statale è risultato insufficiente: il DL 50/2017 aveva inizialmente stanziato 10 milioni di euro per il Fondo, ma già nel 2020 la legge di bilancio aveva ridotto le risorse a 5 milioni. Successivamente, si è registrata una diminuzione di 200.000 euro nel 2023 e di 971.397 euro nel 2024, portando il totale a 3.828.603 euro.

La discrepanza tra aumento dei pasti e fondi assegnati

Attualmente, il Veneto dispone di 384.802 euro per il 2024, una cifra inferiore rispetto a quella del 2019, quando i pasti erogati erano decisamente meno numerosi. Caner ha sottolineato come l’aumentata consapevolezza sull’importanza del cibo sano dovrebbe essere accompagnata da un adeguato sostegno finanziario da parte dello Stato.

In conclusione, l’assessore ha lanciato un appello al ministro Lollobrigida, affinché si intervenga per garantire risorse sufficienti alla promozione delle mense biologiche nelle scuole, mantenendo alto il livello dell’offerta educativa e alimentare per gli studenti.