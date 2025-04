Mensa scolastica, l’incredibile divario tra Nord e Sud: il 96% a Firenze ha accesso ai pasti, il 6% a Palermo, Ragusa e Siracusa Di

In Italia, la situazione delle mense scolastiche e del tempo pieno nelle scuole primarie presenta differenze territoriali significative.

Secondo il recente Policy Paper “Mense scolastiche: un servizio essenziale per ridurre le disuguaglianze”, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, solo il 55,2% degli alunni delle scuole primarie ha accesso alla mensa scolastica. Tale percentuale varia notevolmente a livello provinciale, oscillando tra il 6% e l’8% a Palermo, Ragusa e Siracusa, e raggiungendo il 96% a Firenze.

Inoltre, circa il 40% degli studenti delle scuole primarie beneficia del tempo pieno. Questa offerta formativa è particolarmente scarsa in alcune regioni come Molise (9,4%), Sicilia (11,1%) e Puglia (18,4%), mentre è più diffusa in Lazio (58,4%), Toscana (55,5%) e Lombardia (55,1%).

Il servizio mensa riveste un ruolo cruciale, soprattutto per gli studenti in condizioni di maggiore bisogno, garantendo almeno un pasto sano ed equilibrato al giorno, come indicato dal Piano di azione nazionale per l’attuazione della Garanzia europea per l’Infanzia. Attualmente, il 13,4% dei minori italiani vive in povertà assoluta, con un picco del 15,9% nel Mezzogiorno. Inoltre, il 27% dei minori italiani è in sovrappeso o obeso, e un bambino su 20 vive in povertà alimentare.

Il tempo pieno è un’arma efficace contro la dispersione scolastica, aumentando l’offerta formativa e influenzando positivamente sia le prestazioni scolastiche degli studenti sia l’occupazione femminile. Il tasso di abbandono scolastico in Italia è dell’11,5%, superiore alla media europea del 9,6%, con i tassi più alti in Sicilia, Campania e Sardegna.

Il dossier evidenzia i potenziali costi per rendere la mensa scolastica gratuita. Offrire tale servizio senza costi al 10% degli alunni comporterebbe una spesa di circa 243 milioni di euro all’anno. Estendere la gratuità al 100% degli studenti delle scuole primarie richiederebbe circa 2,4 miliardi di euro.