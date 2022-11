Meloni: “Il governo si trova ad affrontare probabilmente la peggiore situazione italiana dal dopo guerra” Di

“Il perimetro nel quale ci muoviamo non è facile e per questo serve mettere sul tavolo tutte le idee con disponibilità reciproca. Siamo aperti, disponibili e ottimisti: siamo tutti sulla stessa barca, con qualche vela strappata ma se ci mettiamo a ricucirle possiamo tornare a navigare”.

Così, a quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni nell’incontro a Palazzo Chigi con Confsal, Cisal, Usb e Confintesa in corso a Palazzo Chigi.

Poi aggiunge: “Questo vuol dire mettersi a lavorare sul contenuto, cercare soluzioni e sintesi ma avendo così una centralità e una capacità maggiore di incidere nelle scelte”.

“Siamo interessati a confrontarci, non abbiamo la presunzione di ritenere che la politica abbia sempre la risposta migliore a qualsiasi domanda, abbiamo l’umiltà per confrontarci con chi i problemi li vive ogni giorno. Chiaramente dove può portarci questo confronto dipenderà da entrambe le parti. Siamo in una situazione oggettivamente complessa: questo governo si trova ad affrontare probabilmente la peggiore situazione italiana dal dopo guerra“, ha rimarcato il presidente del Consiglio.