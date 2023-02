Maturità, ricerca commissari esterni per la provincia di Bolzano: retribuzione fino a 3.600 euro lordi Di

L’Intendenza scolastica italiana di Bolzano ricerca commissari esterni delle commissioni degli esami di Stato del II ciclo di istruzione, relativamente alle materie indicate nell’avviso per le quali non vi sono, o sono carenti, docenti in servizio aventi titolo alla nomina.

Potranno presentare domanda sia docenti con contratto a tempo indeterminato che docenti con contratto a tempo determinato che insegnino nel corrente anno scolastico le materie indicate.

In fase di nomina sarà data la precedenza a personale docente con contratto a tempo indeterminato e successivamente tra i docenti a tempo determinato a quelli in possesso della prescritta abilitazione.

Le materie:

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA – classe di concorso A015 – indirizzo di studio ITBS;

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA – classe di concorso A034 – indirizzo di studio ITBA;

TOPOGRAFIA – classe di concorso A037 – indirizzo di studio ITCA;

LINGUA STRANIERA FRANCESE – classe di concorso AA24 – indirizzi di studio LI04, ITRI, EA03 Esabac;

LINGUA STRANIERA SPAGNOLO – classe di concorso AC24 – indirzzo di studio LI24;

LINGUA STRANIERA RUSSO – classe di concorso AE24 – indirizzo di studio LI24.

Potrà essere presentata domanda di disponibilità alla nomina nelle commissioni anche per altre materie, in quanto nei decorsi anni scolastici è capitato a volte che l’Intendenza scolastica italiana di Bolzano si sia trovata nella difficoltà di reperire tutti i docenti necessari da nominare commissari esterni:

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – classe di concorso A017 – indirizzo di studio LI02;

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA – classe di concorso A018 – indirizzo di studio IP02;

FILOSOFIA – classe di concorso A019 – indirizzo di studio LI03;

GEOGRAFIA TURISTICA – classe di concorso A021 – indirizzo di studio IT04;

STORIA DELL’ARTE – Classe di concorso A054 – indirizzi di studio LI01, LIC6 e LI10;

LINGUA STRANIERA INGLESE – classe di concorso AB24 – vari indirizzi di studio.

Gli interessati possono presentare domanda entro il 13 marzo.

Retribuzione

I compensi previsti per i commissari esterni provenienti al di fuori della Regione Trentino Alto-adige, come previsto dalla Deliberzione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 477 del 29/05/2018, ammontano ad € 3.200,00 al lordo dell’IRPEF se la sede di servizio o di abituale dimora e la sede di nomina distano meno di Km 400, qualora la predetta distanza superi invece i 400 Km spetta un compenso di € 3.600,00 al lordo dell’IRPEF.

