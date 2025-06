“Maturità, non solo un esame, ma anche una prova di crescita. L’autenticità è ciò che conta, non la perfezione”: il saluto del direttore USR Lombardia ai maturandi Di

“Anche quest’anno siete giunti al traguardo che segna la conclusione di un lungo percorso e l’inizio di un nuovo capitolo, tutto da scrivere”: inizia così la lettera di saluto agli studenti maturandi del direttore generale dell’USR Lombardia, Luciana Volta.

“La maturità – scrive – non è solo un esame, ma una prova di crescita, responsabilità e coraggio. È il momento in cui guardate indietro con gratitudine e avanti con speranza. In questi anni avete imparato tanto, siete cresciuti, avete affrontato sfide e qualche delusione, vi siete rialzati, avete sorriso, perso la pazienza, ma sempre con la determinazione necessaria per andare avanti. Ogni ostacolo superato, ogni lezione appresa, ogni legame costruito vi ha resi ciò che siete oggi“.

Poi la raccomandazione: “Portate con voi tutto ciò che avete compreso, non solo dai libri, ma anche dai momenti vissuti tra i banchi, nei corridoi, nelle amicizie nate e nelle difficoltà affrontate lungo il cammino”.

“Vi auguro di affrontare l’esame con serenità, fiducia e consapevolezza. Non è la perfezione che conta, ma l’autenticità con cui vi esprimete e la passione con cui scegliete

il vostro cammino”.

“Ovunque andrete – conclude – continuate a credere e diffondete il valore dell’impegno, della gentilezza e della curiosità. Siate protagonisti del vostro futuro con coraggio e determinazione, perché il mondo ha bisogno non solo di menti brillanti, ma soprattutto di persone autentiche, capaci di lasciare il segno“.