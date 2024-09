Maturità, dal Ministero: “No ai diplomi facili”. Ispezione della Guardia di Finanza negli istituti paritari Di

Dal prossimo anno scolastico verrà attuata una nuova normativa, già approvata dal Consiglio dei Ministri, con un Disegno di Legge di Semplificazione previsto dal Pnrr, che prevede una serie di obblighi per tutti gli istituti paritari con lo scopo di ridurre il fenomeno dei diplomi facili.

Nel frattempo, in vista della maturità alle porte, il Ministro Valditara ha disposto un’ispezione a tappeto, già iniziata a dicembre con la Guardia di Finanza, tramite un protocollo d’intesa, per porre fine alla corsa ai diplomi facili. Ad essere interessati, già 70 istituti paritari: di cui 40 in Campania, 15 nel Lazio e 15 in Sicilia.

Le misure sono attuate per evitare che qualche studente si aggiunga alla fine delle lezioni e non si dia traccia del percorso scolastico. Inoltre, al 31 luglio è fissata la data ultima per ogni scuola paritaria per richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale l’autorizzazione ad attivare, per il nuovo anno che inizierà a settembre, solo una classe terminale collaterale per ciascuno indirizzo di studi, già funzionante nella medesima scuola. Sarà possibile recuperare un massimo di due anni in uno.

A destare sospetti e spingere il Ministero ad intervenire su questo fenomeno dei “diplomi facili”, andato avanti per anni, sono state le migliaia di titoli di studio assegnati a studenti che non hanno mai frequentato.