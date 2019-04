Gli USP stanno pubblicando i modelli di messa a disposizione per la sostituzione dei commissari e dei presidenti di commissione.

Chi può presentare domanda I docenti che non possono presentare domanda su Istanze on line per la partecipazione alla Maturità 2019 come commissari esterni (modello a disposizione a breve), possono presentare domanda cartacea di messa a disposizione all’Ufficio Scolastico.

La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato della scuola secondaria II grado per l’a.s. 2018/19.

Sostituzione commissari assenti o rinunciatari

La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti.

Alcuni Uffici Scolastici stanno già pubblicando l’apposito modello di messa a disposizione con le indicazioni per la presentazione.

Requisito di accesso

E’ possibile inoltrare tali domande solo con la laurea specialistica/magistrale o laurea di vecchio ordinamento (comprensiva dei CFU necessari per accedere all’insegnamento): non occorre dunque essere abilitati, anche se generalmente l’abilitazione costituisce titolo di preferenza.

Le domande possono essere inviate a più Uffici provinciali. Si consiglia comunque di non inviare domanda di messa a disposizione in province difficili da raggiungere, data l’esigenza di prendere servizio in breve tempo.

I compensi

Attenzione anche al fatto che i compensi non sono immediati, ma occorre aspettare il mese di agosto/ settembre per i bonifici; il pagamento viene calcolato sulla distanza chilometrica percorsa con mezzi pubblici tra Ufficio Scolastico e scuola di servizio. E’ possibile comunque chiedere un acconto sui compensi, pari alla metà della quota, alla scuola di servizio.

QUANTO SI GUADAGNA. I compensi non sono aggiornati dal 2007.

Le domande di messa a disposizione, elenco province

