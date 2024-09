Maturità, Anief: verifica importante, ma le tre prove hanno fatto il loro tempo Di

Manca pochissimo all’inizio degli esami di maturità: dopodomani, mercoledì 19, oltre mezzo milione di studenti svolgeranno la prima prova. Oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che ad essere ammessi alle prove conclusione è stato il 96,4% degli studenti, con la percentuale che sale al 98,2 in Molise, mentre il record di respinti nelle classi quinte delle superiori spetta alla Sardegna (quasi l’8%).

“Quella che attende i nostri studenti al termine della scuola superiore – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è una verifica importante: dovranno dimostrare, anche davanti a docenti che non conoscono, di essere pronti per andare all’università o entrare nel mondo del lavoro e degli adulti. Come sindacato, pensiamo anche che le modalità per giudicarli abbiano fatto il loro tempo: sono tre prove – due scritti e l’orale finale – adatte ad una società pre-tecnologica e pre-Covid, oggi il mondo non è più quello di decenni fa quando furono istituite. Se i metodi di insegnamento e di studio sono mutati, se a governare sono sempre più ChatGpt e l’intelligenza artificiale, è bene che si adeguino il prima possibile anche le prove finali degli esami finali dei cicli scolastici”, conclude il leader dell’Anief.