Maturità 2025, stop ai cellulari anche ai docenti: “si garantisce trasparenza e correttezza”. I sindacati ironizzano: “I presidenti e i commissari non copiano dal web”

La decisione della dirigenza scolastica ha trovato il commento dei sindacati. Come segnala il Messaggero Veneto, la Uil Scuola osserva che “ci sono dirigenti scolastici che superano i limiti dei loro compiti e pongono divieti alle commissioni dell’esame di Stato”. Secondo la Flc-Cgil, “i presidenti e i commissari non copiano dal web e nemmeno dai social”, ironizzando sulla necessità di estendere il divieto anche ai docenti. La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori è chiara: “I limiti devono valere solo per gli studenti”.

La linea del Ministero

Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato l’intenzione di estendere il divieto di utilizzo dei cellulari anche alle scuole superiori a partire dal prossimo anno scolastico.

Attualmente il divieto è già in vigore per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ma l’estensione alle superiori rappresenterebbe un ulteriore passo verso una regolamentazione più stringente dell’uso della tecnologia in ambito educativo: “Quest’anno è andata molto bene. Devo dire che le scuole hanno recepito questa nostra circolare e grande consenso da parte dei docenti, delle famiglie, ma anche sorprendentemente da parte degli studenti, perché un momento per disintossicarsi a loro fa molto bene”.

Poi Valditara ha aggiunto: “Emaneremo una circolare perché dal prossimo anno sia vietato l’utilizzo del cellulare, anche per scopo didattico”.

L’Europa si muove, effetti su apprendimento e salute mentale

La proposta presentata il 12 maggio a Bruxelles per eliminare i cellulari dalle scuole dell’Unione Europea almeno fino ai 14 anni ha ottenuto l’adesione formale di Austria, Francia, Ungheria, Italia, Slovacchia e Svezia.

Altri Paesi come Lituania, Cipro, Grecia e Belgio hanno annunciato il loro sostegno, con l’obiettivo di arrivare a una raccomandazione della Commissione Europea.

La Francia ha fatto da apripista nel 2018, introducendo un divieto completo nelle scuole primarie e secondarie. L’Italia ha rafforzato nel 2024 il divieto esistente, mentre la Finlandia ha approvato nel 2025 una legge che limita l’uso dei dispositivi durante l’orario scolastico, consentendone l’utilizzo solo con approvazione degli insegnanti per motivi educativi o di salute. La Spagna presenta un quadro frammentato, con alcune regioni che hanno imposto divieti completi.

Valditara ha definito “drammatici” gli effetti dell’uso smodato degli smartphone, evidenziando un duplice impatto: sullo sviluppo psico-emotivo dei giovani, con difficoltà di concentrazione e memorizzazione, e sulla didattica, con ripercussioni sul rendimento scolastico. Numerosi studi scientifici documentano l’associazione tra uso prolungato degli smartphone e problemi di salute mentale tra i giovani, inclusi ansia e depressione.

Il ministro ha anche ribadito l’importanza di vietare l’uso dei social network sotto i 15 anni, auspicando l’approvazione rapida della proposta di legge bipartisan in discussione in Parlamento.

In attesa delle nuove regole, la maturità 2025 si conferma come un banco di prova non solo per gli studenti, ma anche per i docenti, chiamati a rispettare regole sempre più stringenti sull’uso della tecnologia.