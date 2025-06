Maturità 2025, presidenti e commissari: dalla riunione plenaria alle sostituzioni fino alle retribuzioni. QUESTION TIME con Costarelli (ANP) LIVE Giovedì 5 giugno alle 14:30 Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le commissioni dell’Esame di Stato 2025 sul portale dedicato, permettendo la ricerca per indirizzo, istituto o nominativo.

La riunione plenaria è fissata per il 16 giugno alle 8:30, due giorni prima dell’inizio delle prove scritte. I commissari esterni sono stati selezionati tra i docenti che hanno presentato domanda su Istanze Online entro il 9 aprile, mentre i presidenti provengono dagli elenchi regionali. L’incarico costituisce un “obbligo di servizio” secondo il decreto ministeriale n. 183/2019, con possibili sostituzioni gestite dagli Uffici Scolastici attraverso l’elenco SIDI o le MAD in caso di impedimenti documentati.

I compensi variano significativamente in base al ruolo: il presidente di commissione percepisce 1.249 euro, i commissari esterni 911 euro, mentre i commissari interni ricevono 399 euro più 171 euro per la distanza. Per i commissari interni che operano su due classi della stessa commissione, il compenso raddoppia (798 euro totali), mentre il vicepresidente che sostituisce il presidente ottiene una maggiorazione del 10%. Le commissioni di classi articolate (bilingue, trilingue) prevedono un forfait tra 1/3 e 2/3 del compenso standard in base al numero di candidati.

