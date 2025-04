Maturità 2025, nessun dietrofront Ministero su ammissione. Insufficienza riguarda solo voto condotta Di

“Nessuna retromarcia su maturità”: il Ministero ha dovuto nuovamente fornire una precisazione, in relazione ad una non corretta interpretazione della nota di chiarimenti sull’ammissione agli Esami di Stato 2025.

La nota del 3 aprile – spiega il MIM – “ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni. Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale avrebbe evitato inutili allarmismi“.

La nota di chiarimenti del Ministero

Con nota del 3 aprile il Ministero ha chiarito che, per quanto attiene la valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dunque sono ammessi all’esame i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6.

Soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.

Requisiti candidati interni

Per essere ammessi all’esame di Maturità 2025 (articolo 3 dell’OM) è necessario aver frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie con:

frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122;

personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122; partecipazione , durante l’ultimo anno di corso, alle prove Invalsi ;

, durante l’ultimo anno di corso, alle ; svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Sono inoltre ammessi gli studenti che intendono avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017, nella Regione Lombardia, sono ammessi gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, co. 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Miur e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, co. 6, coerente con il percorso seguito.

Sempre ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs 62/2017, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono ammessi gli studenti che hanno conseguito il diploma

professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, che hanno positivamente frequentato il corso annuale e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato

quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.

Novità sul voto di condotta

Importante novità sul voto in condotta, derivante dalle legge 150/2024: per essere ammessi all’esame bisogna avere almeno 6 nel comportamento.

Gli studenti che hanno 6 nel comportamento devono portare un elaborato assegnato dal consiglio di classe.

L’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale verrà trattato durante il colloquio.

La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale.

L’assegnazione dell’elaborato viene comunicata al candidato entro il giorno successivo a quello in cui c’è stato lo scrutinio, tramite comunicazione nell’area

riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.