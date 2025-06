Maturità 2025 in Sicilia: 44.420 studenti verso l’esame. Palermo e Catania guidano con quasi 20mila studenti Di

La Sicilia si prepara ad affrontare gli esami di maturità 2025 con 44.420 giovani provenienti da licei, istituti tecnici e professionali che mercoledì prossimo si cimenteranno con la prima prova scritta di italiano. Il dato complessivo evidenzia una diminuzione rispetto al 2024, quando i candidati erano 50.632 (46.292 nelle scuole statali e 4.340 nelle paritarie), attestandosi quest’anno a 41.622 studenti nelle scuole statali e 2.798 nelle paritarie.

La distribuzione dei candidati per tipologia di istituto mostra una netta prevalenza dei licei con 23.681 studenti (53,3% del totale), seguiti dagli istituti tecnici con 13.540 candidati (30,5%) e dai professionali con 7.199 maturandi (16,2%). Dei 44.420 candidati siciliani, 43.200 sono interni e 1.220 esterni, confermando la predominanza degli studenti che hanno seguito regolarmente il percorso quinquennale.

Il direttore generale dell’Usr Sicilia, Giuseppe Pierro, ha sottolineato l’importanza del momento: “L’esame di Stato è un traguardo importante nel percorso scolastico dei nostri giovani e il mio augurio va alle migliaia di studentesse e studenti siciliani del secondo ciclo di istruzione affinché possano affrontare questa prova con serenità e il giusto impegno”. Pierro ha inoltre ringraziato tutto il personale della scuola per la dedizione dimostrata durante l’intero anno scolastico.

Distribuzione territoriale e organizzazione delle commissioni d’esame

L’organizzazione degli esami prevede 1.274 commissioni in tutta la Sicilia, in diminuzione rispetto alle 1.318 del 2024. La distribuzione provinciale riflette la densità demografica e scolastica del territorio: Palermo guida con 304 commissioni (-29 rispetto al 2024), seguita da Catania con 271 (-14), Messina con 153 (-2), Agrigento con 114 (-8), Siracusa con 117 (+5), Trapani con 106 (-3), Ragusa con 83 (+4), Caltanissetta con 79 (+3) ed Enna con 47 commissioni (numero invariato).

Le commissioni sono composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno, garantendo l’equilibrio tra conoscenza degli studenti e valutazione oggettiva. Le modalità per la prima prova scritta sono identiche in tutti gli istituti superiori con una durata di sei ore, mentre giovedì 19 giugno si svolgerà la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo di studio.

È prevista una terza prova scritta esclusivamente per le sezioni Esabac, Esabac techno e sezioni con opzione internazionale, che rappresentano percorsi di eccellenza nel panorama formativo siciliano. Gli esami si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari, momento cruciale per la valutazione complessiva del percorso formativo degli studenti.

Analisi dettagliata per tipologie di istituto e indirizzi di studio

Licei: il dominio dello scientifico e la crescita delle arti

Tra i licei siciliani, il liceo scientifico conferma la sua leadership con 6.367 maturandi, rappresentando il 26,9% di tutti i liceali. Segue il liceo classico con 3.929 studenti (16,6%), confermando la tradizione umanistica dell’isola. Il liceo delle scienze umane registra 3.022 candidati (12,8%), mentre il linguistico conta 2.972 maturandi (12,5%).

Particolarmente significativa è la crescita del liceo scientifico opzione scienze applicate con 2.667 studenti (erano 2.618 nel 2024), evidenziando l’interesse crescente per le discipline STEM. Il liceo delle scienze umane opzione economico sociale presenta 1.099 candidati, mentre il liceo scientifico sezione a indirizzo sportivo conta 493 studenti.

Nel settore artistico, il liceo delle arti figurative, plastico-pittorico mostra una crescita significativa con 523 candidati (erano 489 nel 2024). Il liceo musicale e coreutico presenta 339 studenti della sezione musicale (erano 301 nel 2024) e 75 della sezione coreutica (erano 77 nel 2024), confermando l’interesse per le discipline artistiche.

Istituti tecnici: economia e informatica trainano il settore

Negli istituti tecnici, l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing mantiene il primato con 2.108 maturandi (in calo rispetto ai 2.754 del 2024), ai quali si aggiungono 1.619 studenti dell’articolazione Sistemi informativi aziendali e 187 dell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing, per un totale di 3.914 candidati nel settore economico.

L’indirizzo Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica registra 1.776 candidati, confermando la forte richiesta di competenze digitali nel mercato del lavoro. Il settore Turismo presenta 1.707 maturandi, riflettendo l’importanza strategica di questo comparto per l’economia siciliana.

Istituti professionali: l’enogastronomia domina il panorama formativo

Gli istituti professionali mostrano una chiara specializzazione nel settore dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera con 3.345 candidati principali, ai quali si aggiungono 573 dell’articolazione Enogastronomia, 46 dell’articolazione Sala e vendita, 12 dell’Accoglienza turistica e 8 della Produzione dolciaria, per un totale di 3.984 studenti nel comparto turistico-alberghiero.

Il settore della manutenzione e assistenza tecnica conta 772 candidati, mentre l’indirizzo agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane presenta 492 candidati (erano 486 nel 2024), evidenziando una leggera crescita nell’interesse per il settore primario e la sostenibilità ambientale.

La distribuzione geografica dei candidati vede Palermo con 9.713 maturandi (9.948 nel 2024) e Catania con 9.453 (9.537 nel 2024) concentrare il 43,5% del totale regionale. Messina registra 5.057 candidati in lieve crescita, mentre le province più piccole come Enna con 1.362 studenti mantengono comunque una presenza significativa nel panorama formativo regionale.