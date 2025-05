Maturità 2025, documento 15 maggio. Cosa allegare, a cosa serve durante l’Esame di Stato Di

L’articolo 10 dell’annuale Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato della scuola secondaria II grado, per l’anno scolastico 2024/25 la n. 67 del 31 marzo 2025, affronta la redazione del Documento del 15 maggio. A cura del Consiglio di Classe, come viene utilizzato durante gli Esami di Stato.

Redazione e contenuti

Entro il 15 maggio 2025, ciascun consiglio di classe compila un documento, secondo quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 62/2017. Questo documento descrive in modo dettagliato:

i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo;

i criteri e gli strumenti utilizzati per la valutazione;

gli obiettivi formativi raggiunti.

Il documento può includere ulteriori elementi che il consiglio ritiene significativi ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le materie coinvolte, sono specificati anche:

gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina;

i risultati attesi nell’insegnamento trasversale di Educazione civica.

Nel caso di corsi che prevedano l’insegnamento CLIL (Content and Language Integrated Learning), viene indicata la modalità di attuazione della disciplina non linguistica in lingua straniera. Per studenti o classi che abbiano partecipato a percorsi di apprendistato di primo livello, si allega una relazione dettagliata che illustra le caratteristiche specifiche di tali esperienze.

Indicazioni integrative

Durante la stesura del documento, i consigli di classe tengono conto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (nota del 21 marzo 2017, prot. 10719).

Al documento possono essere allegati:

certificazioni e atti relativi alle prove e alle attività preparatorie;

documentazione su PCTO, stage, tirocini;

iniziative e progetti legati all’insegnamento di Educazione civica;

elementi riguardanti la partecipazione studentesca, come previsto dallo Statuto.

Prima della versione definitiva, il consiglio può consultare studenti e genitori per eventuali suggerimenti.

Classi articolate

Per i gruppi classe composti da studenti provenienti da diverse sezioni o corsi, il documento comprende tutte le sezioni corrispondenti ai gruppi coinvolti.

Pubblicazione e utilizzo

Il documento viene pubblicato all’albo on-line della scuola e la commissione fa riferimento ad esso nel corso del colloquio d’esame.

Disposizioni specifiche per Lombardia e Province autonome

Nella Regione Lombardia, per i candidati interni indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c), punto i, il documento riguarda in particolare:

i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso;

i criteri di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

Il documento è redatto dal consiglio di classe dell’istituto professionale presso cui i candidati sono iscritti, basandosi sulla relazione dell’ente formativo che ha gestito il corso. Esso si articola in più sezioni, ciascuna relativa a una componente del gruppo classe.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per i candidati indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c), punto ii, il documento è predisposto dall’ente formativo e include contenuti, metodi, strumenti e obiettivi, con riferimento alla preparazione necessaria per il colloquio.

Utilizzo del documento del Consiglio di classe nell’Esame di Stato

L’Ordinanza afferma esplicitamente “La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio“. Particolare attenzione va prestata anche alla presentazione della classe, da cui emergono gli obiettivi raggiunti. E’ una prima segnalazione dei punti di forza del gruppo di studenti coinvolti, del percorso formativo svolto, delle attività svolte non solo a livello di singola disciplina. Una fotografia che va sicuramente letta e analizzata in fase di insediamento della commissione e che può costituire una valida bussola nel corso della sessione d’esame.

Scarica l’Ordinanza

Maturità 2025, così si svolgerà l’Esame: struttura, prove, credito scolastico e commissioni