Maturità 2025, Burioni insiste: “Voti a caso, esame inutile, si faccia una selezione durante i 5 anni di studio”. E sulle polemiche: “Sono autorizzato a parlare, potrei fare pure il presidente di commissione” Di

Roberto Burioni torna all’attacco dell’esame di maturità con una critica feroce che non lascia spazio a interpretazioni.

Il celebre virologo e professore universitario, attraverso un lungo post su Facebook, definisce l’attuale sistema di valutazione “completamente inutile” e denuncia una disparità territoriale che rende i voti della maturità privi di ogni significato comparativo.

La sua analisi parte da un dato incontrovertibile: in Puglia e Calabria oltre il 5% degli studenti ottiene 100 e lode, mentre in Basilicata la percentuale scende sotto il 3% e in molte regioni del Nord si attesta intorno all’1%.

“Chi pensa che questo sia dovuto al fatto che in alcune regioni sono molto più bravi è pregato di non intervenire”, taglia corto Burioni con la consueta schiettezza.

La proposta rivoluzionaria: selezione durante i cinque anni

Il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele non si limita alla critica, ma avanza una proposta alternativa che stravolgerebbe l’intero sistema di accesso universitario.

Invece dei test d’ingresso o degli esami nazionali che durano “un’ora e vengono corretti da un computer”, Burioni immagina una selezione distribuita lungo i cinque anni delle superiori. “I professori saprebbero indicarci anche quelli più dotati in alcune qualità importantissime per la professione, come l’empatia e la capacità di rapportarsi agli altri”, spiega riferendosi specificamente alla facoltà di Medicina.

Il sistema permetterebbe inoltre di “identificare quelli meno predisposti” e “indirizzarli per tempo verso altri studi, eliminando la frustrazione che non pochi sono costretti ad affrontare”.

L’affondo finale: “Avvantaggia chi parte privilegiato”

La conclusione di Burioni è lapidaria e tocca il nervo scoperto delle disuguaglianze sociali. “Un mondo dove vengono tutti promossi mette i più bravi alla pari con i somari, e avvantaggia chi parte da una posizione privilegiata, danneggiando i più sfortunati”, scrive il professore.

La sua visione ribalta completamente la retorica dell’inclusività scolastica: secondo Burioni, l’attuale sistema di promozioni generalizzate e valutazioni non omogenee finisce per penalizzare proprio chi dovrebbe essere tutelato.

Il virologo riconosce tuttavia l’impossibilità pratica della sua proposta: “Per questo sarebbe indispensabile avere delle valutazioni comparabili, e vedo questo praticamente impossibile”.

Una resa che suona come un atto d’accusa definitivo verso un sistema che, nelle sue parole, produce solo “voti a caso“.

Leggi anche

Maturità, Burioni: “In Calabria 5,4% di 100 e lode contro l’1% della Lombardia, è uno spreco di tempo e denaro che penalizza chi merita davvero”