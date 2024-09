Maturità 2024, tracce prima prova: Giuseppe Galasso con “Storia d’Europa” e l’analisi della guerra fredda Di

Al via la Maturità 2024 per oltre 500.000 studenti. Tra le tracce proposte per la prima prova scritta, quella di italiano, spicca un testo tratto “Storia d’Europa” scritto dallo storico Giuseppe Galasso.

Lo storico analizza il periodo storico successivo alla Seconda guerra mondiale, caratterizzato da un nuovo ordine mondiale bipolare dominato da Stati Uniti e Unione Sovietica. Egli sottolinea come la contrapposizione ideologica tra i due blocchi, capitalista e comunista, abbia portato a una situazione di “guerra fredda”, in cui la minaccia di un conflitto nucleare ha giocato un ruolo centrale.

Galasso introduce il concetto di “equilibrio del terrore”, ovvero l’idea che la consapevolezza della devastazione reciproca assicurata da un eventuale conflitto atomico abbia paradossalmente contribuito a mantenere la pace. Questo equilibrio, basato sulla deterrenza nucleare, ha impedito lo scontro diretto tra le due superpotenze, ma ha anche generato una corsa agli armamenti e un clima di costante tensione internazionale.

L’autore evidenzia come, nonostante l’assenza di un conflitto aperto, la guerra fredda abbia avuto profonde ripercussioni sulla politica, sull’economia e sulla società del tempo. La divisione del mondo in due blocchi contrapposti ha portato alla formazione di alleanze militari, come la NATO e il Patto di Varsavia, e ha influenzato le dinamiche politiche in molti paesi.

Il brano di Galasso offre una riflessione lucida e articolata su un periodo storico cruciale, caratterizzato da una complessa interazione tra ideologia, politica e tecnologia. L’equilibrio del terrore, pur nella sua drammaticità, ha rappresentato un elemento chiave per la stabilità internazionale, ma ha anche avuto conseguenze significative sulla vita di milioni di persone.