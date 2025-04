Esami di Stato 2024: a Napoli si cercano con urgenza commissari di AB24 – A041 -A051-A015 Di

Sono in corso di svolgimento gli esami di Maturità 2024. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i modelli MAD da utilizzare per l’invio della messa a disposizione per tale compito.

Ieri 20 giugno l’Ufficio Scolastico di Napoli ha pubblicato un AVVISO per la ricerca di commissari per le classi di concorso AB24 – A041 -A051-A015 NOTA–

Pubblicazione del relativo modello di domanda. Al momento hanno pubblicato

Abruzzo

L’Aquila –

Calabria

Catanzaro – Cosenza – Vibo Valentia – Crotone – Reggio Calabria avviso – Crotone avviso AA24 –

Campania

Salerno –

Friuli Venezia Giulia

Trieste –

Lazio

Latina –

Roma commissari – presidenti –

Frosinone –

Viterbo –

Lombardia

Monza e Brianza – Varese – Milano – Como – Brescia – Milano richiesta elenchi personale non nominato –

Molise

Campobasso – Isernia –

Piemonte

Torino – Asti – Cuneo interpello A043–

Alessandria – Cuneo –

Puglia

Lecce– Taranto – Brindisi –

Sardegna

Avviso Sassari: ricerca commissario A043 –

Sicilia

Messina – Palermo – Siracusa –

Toscana

Grosseto – Massa – Livorno – Pistoia – Firenze – Pisa – Siena – Prato – Pistoia –

Umbria

Perugia – Terni –

Veneto

Padova – Rovigo – Vicenza disponibilità entro 16 giugno –

Trento

avviso ricerca commissari – avviso A051 –

Bolzano

avviso AB24 e A083 –