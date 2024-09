Maturità 2024, il 15% dei commissari è in pensione da non più di tre anni Di

I preparativi per gli esami di maturità 2024 sono in pieno svolgimento, e una notizia importante arriva dall’Associazione Nazionale Presidi: tra il 10 e il 15% dei commissari saranno docenti pensionati da non più di tre anni.

La soluzione si sta rivelando cruciale per garantire un regolare svolgimento delle prove, che prenderanno il via il 19 giugno.

Domani, infatti, si riuniranno le commissioni d’esame e i presidenti comunicheranno agli Uffici Scolastici Regionali il numero di commissari assenti. Nel Lazio, le iscrizioni per i docenti supplenti, tra cui i pensionati, sono già state aperte.

Anna Paola Sabatini, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ha spiegato all’ANSA che nella regione sono pervenute diverse candidature da parte di docenti in pensione, rappresentando circa il 10% del totale dei commissari.